Carro completo

Si hablamos de resolución de disputas comerciales, el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es claramente superior a su antecesor de los noventas (TLCAN). En menos de 3 años desde su entrada en vigor se han presentado 25 controversias, de las cuales se han resuelto nueve. Disputas que antes tomaban décadas, ahora se resuelven en menos de un año y, en caso del mecanismo laboral del T-MEC, éstas toman escasos meses o un par de semanas en solucionarse y proteger los derechos laborales de los mexicanos.

Antes del T-MEC, cualquier país podía frenar indefinidamente el establecimiento de paneles comerciales vetando a sus expertos. Con el T-MEC hay reglas claras, procedimientos transparentes y listas de expertos pre-aceptadas por las tres partes para dar certeza a inversionistas y consumidores.

Ahora bien, mejores reglas no necesariamente conducen a mejores resultados. Si no existe un compromiso real para cumplirlas en casa y exigir a nuestros socios para que también las cumplan en la suya, será muy difícil aprovechar las ventajas del nuevo acuerdo, la ola global del nearshoring y las tensiones entre China y Estados Unidos que favorecen al país.

México, por ejemplo, debe dar salida a las consultas iniciadas por Canadá y Estados Unidos en materia energética (270 días) y de agricultura (40 días). Irse un panel (y muy probablemente perderlo) traería pérdidas millonarias en forma de aranceles hacia nuestros principales productos de exportación como lo es el acero, aguacates, autos, cerveza y, peor aún, pondría en riesgo a más de 5.5 millones de trabajos de mexicanos que dependen de exportaciones a Canadá y Estados Unidos (Brookings USMCA Tracker). Sin exagerar, estas consultas son la prueba de fuego sobre el compromiso del país por construir, de la mano de sus principales socios, la región y cadenas de producción más competitiva del mundo. Cada día que pasa sin que se resuelvan las consultas disminuye la confianza en el país y las oportunidades se van a otros lugares que ofrecen condiciones similares como Vietnam.

Canadá, por otro lado, también tiene que sentarse con sus contrapartes estadounidenses y producir un acuerdo técnico que liberalice el intercambio de productos lácteos entre ambos países. Pero quizás el tema de mayor peso en la agenda y del que no se ha hablado lo suficiente es del compromiso de Estados Unidos con el T-MEC. Han pasado más de 120 días desde que Estados Unidos perdió un panel iniciado por México y Canadá sobre reglas de origen en materia automotriz y el gobierno del presidente Biden sigue sin anunciar medidas para cumplir completamente con todas las disposiciones del T-MEC. Igual de importante, los créditos fiscales y de inversión para la producción estadounidense de acero, baterías y minerales críticos recién aprobados en la Ley para Reducir la Inflación pueden no ser consistentes con las obligaciones del T-MEC dado que no ofrecen el mismo trato a bienes mexicanos y canadienses.

El consenso de expertos en Washington es que Estados Unidos ha aceptado no empezar paneles comerciales contra México para asegurar su cooperación en materia de migración y tráfico de drogas (fentanilo). Como lo demostró Ciudad Juárez, esta situación es insostenible. Otra posible explicación es que el gobierno de Biden ha puesto todas las fichas sobre la mesa y espera el momento justo para empezar paneles sobre energía y maíz con la esperanza de obtener un fallo justo antes de las elecciones presidenciales en México en julio de 2024 y así no antagonizar a López Obrador. Independientemente de las hipótesis, los que siguen perdiendo son nuestros migrantes, los trabajadores mexicanos y la agenda comercial trilateral.

¿Qué pesa más, los cálculos políticos de corto plazo o trabajar de la mano como socios para aprovechar las ventajas del nuevo acuerdo comercial? México también debe exigir que Estados Unidos haga su parte. Sin carro completo para implementar lo acordado, se seguirán desaprovechando oportunidades.

Especialista en política comercial basado en Washington, D.C., y consultor del Mexico Institute.