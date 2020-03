Yo hombre apoyo #UnDiaSinMujeres

Porque tengo una hija, esposa, madre, cinco hermanas, abuela, tías, primas, suegra, cuñadas, sobrinas; tengo compañeras de trabajo. Porque lamentablemente todos los días leo o escucho más de una noticia que tiene que ver sobre algún tipo de violencia en contra de alguna mujer.

Porque gracias a mi mamá crecí sabiendo tal cual como un mandamiento que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa.

Porque mi padre me inculco el sentido y la obligación de proteger a la mujer, de procurar su bienestar, de respetarlas, que por mucha confianza o familiaridad que se tenga, siempre debe uno de ser educado ante ellas.

Porque tengo un hijo al que se le ha inculcado el respeto por su madre, por su hermana. Respeto por las mujeres. Porque tanto a mi hija como a mi hijo se les ha educado para que sepan que por ser mujer u hombre no son más ni menos, saben que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, las únicas diferencias son por cuestiones de edad, nunca de género.

Mi apoyo total al paro, movimiento o manifestación #UnDiaSinMujeres porque están en su total derecho, porque no están ni deben estar solas. Porque no solo ellas, nosotros los hombres, padres, esposos, hijos o hermanos ya estamos cansados y como decimos las y los mexicanos coloquialmente, ¡YA ESTAMOS HASTA LA MADRE! No es sano tener que estar todo el día, todos los días con la preocupación de si en la escuela, en la calle, al ir a la tienda o salir a jugar se van a topar con algún idiota que les falte al respeto, que las ofenda o que las lastime.

Porque no es justo que vivan con miedo, porque está mal que les tengamos que pedir que se cuiden cuando les deberíamos desear que se diviertan, que disfruten.

Estoy a favor de #UnDiaSinMujeres porque no es una manifestación desde mi entender, contra un gobierno o una empresa, no se trata de colores o partidos políticos. Es un problema de nosotros como sociedad, lo veo como un urgente llamado a todas y todos para terminar con la vejación y mutilación de tantas y tantas familias mexicanas que han sufrido la humillación, la desesperación de verse afectadas por este estúpido cáncer llamado machismo y para colmo, morir por dentro por la impotencia de que nadie hace nada y en el día a día tener que toparse con ignorantes que además de todo les echan la culpa a ellas y humillan aún más a las mujeres con frases como “ella se lo busco”, “pues para que se viste así”, “para que enseña”, “es una mustia”.

De verdad que se necesita estar idiota y no tener el cariño, afecto o amor de una mujer para atreverse a decir semejantes idioteces.

Apoyo #UnDiaSinMujeres con la esperanza de que el quedarse un día en casa les permita salir el resto de sus vidas a la calle, a la escuela, al trabajo, al cine o al parque.

Qué #UnDiaSinMujeres sea solo eso, un día sin ellas, porque por el bien de todo el mundo y en especial de nuestro país, las necesitamos en todos los ámbitos y además que estén bien, que se sientan seguras de hacer y deshacer, de proponer, de soñar, de realizar y de ejecutar.

Aquellos de género masculino que se sienten o creen ser machos, quítense sus miedos y prejuicios y mejor seamos hombres y seamos hombres de bien para que entre todos las respetemos.