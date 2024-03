Si para 2030 no aminora emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento no se limitará a 1.5°C

Al parecer, luego de los frecuentes desastres naturales, pero sobre todo por la devastadora sequía y la escasez de agua para uso doméstico, el mundo, por fin, comienza a darse cuenta-aunque no lo reconozca y mucho menos acepte-de las terribles consecuencias del cambio climático. Sin embargo, valga recordar, que este problema, que comenzó hace ya algunas décadas, está en su primera etapa apenas, y la última, como ya anteriormente hemos adelantado, será cuando, con cubeta en mano, tengamos que ir por ella hasta donde la encontremos.

El pasado 29 de febrero, EL UNIVERSAL fue invitado a la presentación del estudio Perspectivas del agua en el Valle de México, por un grupo de expertos y especialistas integrado por Red del Agua de la UNAM, Centro Regional de Seguridad Hídrica-bajo los auspicios de la UNESCO-, Agua Capital y Fondo del Agua de la Cd. de México. En dicho trabajo, presentado en la Torre de Ingeniería, se expusieron los resultados de investigación sobre el tema, mismo en el que se plantean 14 propuestas concretas de política, programas y acciones orientadas a promover la seguridad hídrica.

Este estudio plantea una estrategia de seguridad hídrica del Valle de México con horizonte a 2040 y con un monto estimado para su implementación de 97 mil millones de pesos, adicionales a los asignados para la operación y mantenimiento de infraestructura existente y a otras acciones no estructurales que ya son ejecutadas por los diferentes niveles de gobierno en la región.

Su propósito es brindar información útil sobre los temas prioritarios de la agenda hídrica regional para favorecer el diálogo público e informado y la mejor toma de decisiones, así como el de compartir propuestas concretas de políticas, programas y acciones estructurales y no estructurales orientadas que pueden ser implementadas por diversos actores. La estrategia se compone de 14 propuestas que cuentan con un robusto soporte técnico y metodológico para su implementación inmediata. Estas son las propuestas:

1 -fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. -Para iniciar el desarrollo de un nuevo marco de gobernabilidad para la seguridad hídrica en el Valle de México se propone la creación de un Comité de Dirección en el que participen la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las personas titulares de los gobiernos de los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala, junto con la dirección general de la Conagua.

2 -Financiamiento. -Se plantea la revisión de los procesos de planeación, presupuestación, asignación y aplicación de los recursos, no solo los de origen tarifario, sino los provenientes de recursos fiscales y transferencias, así como mejorar la gestión de presupuestos mediante la revisión y adecuación del ciclo planeación-programación-presupuestación-monitoreo-retroalimentación. 3 -Recuperar la sustentabilidad de los acuíferos y frenar el hundimiento en el Valle de México. -Busca contribuir a reducir la sobreexplotación de los acuíferos, a través de la implementación de recarga artificial, el mejoramiento de eficiencias en las redes urbanas, el reúso e intercambio de agua residual tratada por agua de pozo, así como la reglamentación del uso o aprovechamiento del agua subterránea.

ONU-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) -Informe sobre la Brecha de Emisiones 2023- “Un megahit candente” -Balance de un año que ha batido todas las marcas. -Resumen Ejecutivo. Continúa: A fin de sentar las bases de la COP 28-incluidos los resultados que debe arrojar el balance mundial-y preparar el terreno para la siguiente ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) que los países han de presentar en 2025 y que engloban las metas de reducción de emisiones para 2035, el informe estudia las actuaciones necesarias en esta década y más allá de 2030 para que siga existiendo la posibilidad de cumplir los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París relativos a la temperatura.

El documento recalca que mantener abierta esa puerta depende de nuestra capacidad para intensificar sin tregua las medidas de mitigación a lo largo de esta década y con ello reducir la brecha de emisiones. De este modo, resultará más fácil que en la siguiente ronda de CDN se establezcan metas mucho más ambiciosas de cara a 2035 y facilitando el camino hacia una mayor credibilidad y viabilidad de los compromisos de cero emisiones netas que hoy en día abarcan en torno al 80 por ciento de las emisiones del planeta. Si no se consigue situar las emisiones del GEI mundiales en 2030 por debajo del nivel que se desprende de las CDN vigentes, será imposible limitar el calentamiento a 1.5°C sin rebasarlo, o solo levemente, y se complicará sobremanera que no pase de los 2°C.

Recordemos, amable lector, que estos estudios son llevados a cabo por científicos y avalados por la ONU; de ahí su importancia y valor para ser aprovechados.

Comentarios del Dr. Juan José Santibáñez, catedrático de la UAM Iztapalapa sobre el artículo del 23-2-24 -Muy bien. Me parece que poco a poco se podrá especificar que no es sólo un tema de competencia de formas de energía. No es, por lo tanto, un tema de que Toyota se proponga abandonar el uso de energía fósil por su talento. Ellos saben, han podido conocer y planear por encima de eso, los límites que tiene la industria automotriz en el mediano y largo plazo. No proponen, o no se proponen, un objetivo distinto, sino que se adelantan a la caída del mercado de autos de gasolina; e iniciaron un desarrollo que, como muchos de los productos de la industria capitalista, se inicia con autos eléctricos y de hidrógeno caros, pero que llegará a un punto (las curvas de Pearson) en el que se alcanzará el tope y luego, en proporción a las ventas mundiales, los precios bajarán. Ya hay autos que cuestan lo mismo si son híbridos o de gasolina. La diferencia es el tamaño, la autonomía, etc. Pero esos problemas los irán superando, no para cambiar de sociedad, sino para sobrevivir a las tendencias actuales. Continuará…

