A consecuencias del calentamiento global, la próxima pandemia será por “golpe de calor”

Amable lector: Debido a la galopante crisis climática, todo indica que ya no será necesario esperar tres, cuatro o cinco décadas para comenzar a sufrir las mortales consecuencias de este apocalíptico fenómeno. Esas “pequeñas señales” de alteración climática, que desde hace algunos años se están resintiendo, no son más que un anticipo de lo que vendrá poco a poco, y “recargado”. Nada de lo que ahora ya es catastrófico, como la sequía, el calor extremo, inundaciones, tornados, etc., incluso ya con fatales consecuencias, es novedoso, porque hace tiempo que fuimos advertidos por la ciencia de que una crisis climática estaba en marcha. De hecho, no hay nada nuevo, lo único novedoso es la rapidez con que se está presentando y sus devastadores efectos.

Y tal como hemos señalado, amable lector, el primer recurso natural en ser afectado de múltiples formas es el agua, y, en consecuencia, al ser la fuente de la vida, su alteración, incluso escasez, está provocando graves afectaciones en todos los seres vivos de este sobreexplotado planeta. Y por si esto fuera poco, la indiferencia de las autoridades, además de no prestarle la debida atención a esta problemática, al grado de negar o esconder información relevante de los estudios sobre la calidad del agua para el consumo humano, llegan al extremo de politizarla irresponsablemente. ¿Acaso ignoran que esconder, o negar información sobre todo aquello que tiene que ver con la salud, es un “crimen de lesa humanidad?

Conversatorio “El periodismo ante la crisis hídrica y ambiental global”. UNAM-Red del Agua, Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO (CRHSI) y UNESCO México. -Panelista: Jorge Fuentes, Coordinador de Proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Continúa: Coincido con Diego en que Lorena hizo una síntesis muy importante de las principales y más graves crisis ambientales que como humanidad estamos sufriendo. Yo creo que parte de lo que tendríamos que empezar también a discutir, es cómo esta agenda ha perdido espacios en los medios, y salvo experiencias muy importantes, como el trabajo, permanente que hace justamente Lorena, donde pone los temas más difíciles de explicar en una columna, lo hace de una manera tan didáctica, que es muy fácil de entender. Y creo que esto es algo que tenemos que empezar a empujar con los medios de comunicación para empezar a recuperar estas fuentes ambientales.

Antes, había una fuente ambiental. A mi me tocó ser director de comunicación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y había una fuente dedicada especialmente a cubrir los temas ambientales. Esto se ha ido perdiendo e implica que también ya no contemos con reporteros especializados. Muchas veces un reportero tiene que cubrir cinco notas distintas al día de temas completamente distintos, y esto no permite conocer a profundidad estos temas. Hablar de cambio climático es la cosa más compleja, porque también es conocer qué es, cómo nos va a afectar, porque llevamos décadas hablando del calentamiento global, de cómo se va a manifestar, principalmente a través del agua, ya sea por sequía o exceso de agua a través de fenómenos. ¿Cómo explicamos lo que pasó con Otis, por ejemplo, que evolucionó tan rápido y los impactos que tuvo? Todos esos datos permiten a un reportero tener todas las bases para su información al público.

Cuando un reportero está especializado en un tipo de fuente, precisó, tiene las bases para poder explicar estos temas. Creo que ahí es una agenda pendiente en la mayoría de los medios. Y otro tema que a veces no ocupa estos lugares, porque de cierta manera no es noticia, pero tendríamos que encontrar cómo podríamos tener esos espacios para hablar sobre el consumo responsable y las acciones cotidianas que cada uno realizamos; es decir, las tomas de decisiones que hacemos día con día afectan de alguna manera el tema de consumo de agua, afecta la calidad del aire, afecta la movilidad de la ciudad. Es decir, tenemos que empezar a generar esta conciencia sobre lo que nuestras acciones diarias están provocando en estos temas ambientales y cómo contribuyen al cambio climático; cómo contribuye dejar todas las luces prendidas y no apagarlas conforme ya no las vamos usando, por ejemplo. Existen otros temas que se mencionan mucho en las campañas de comunicación, como, cierra la llave mientras te lavas los dientes y otros.

Toda esa información que ya tenemos, ahora debemos encontrar esos espacios en dónde difundirlas, que Lorena lo ha dicho muy bien: ahora tenemos las redes sociales; pues son, yo diría, el canal por excelencia ahorita para lanzar este tipo de campañas. Lorena lo decía, hay que sacar otra vez estas campañas a través de las redes sociales y estar ahí poniéndolas todo el tiempo. Entonces, creo que este tema de toma de decisiones de la conciencia de nuestro consumo, porque es un tema de consumo, lo que consumimos diariamente y el impacto que tiene en relación de lo que estamos hablando de con la crisis hídrica. Y bueno, un tema fundamental que también mencionó, es la pérdida de biodiversidad, es algo que debería tenernos aterrados, concluyó.

Desde luego que los señalamientos y comentarios del compañero Jorge Fuentes, así como los de Lorena Rivera y Kau sirenio, vertidos en este interesante conversatorio del pasado 2 de mayo en la UNAM son muy importantes, pero, como ya hemos señalado, es muy necesario darle seguimiento para que esta valiosa información llegue a toda la población oportunamente. Estamos apenas a tiempo de emprender la difusión de todo aquello que la sociedad debe conocer a través de los medios, pero, profesional y responsablemente, como bien señala Jorge Fuentes, para que, entre todos, hagamos lo pertinente para enfrentar esta crisis climática y tratar de salvarnos. ¡El planeta se quema y el agua escasea!

El calor extremo está ya causando estragos y va en aumento, y, de continuar como va, lo más seguro, amable lector, es que la próxima pandemia será por “golpe de calor” Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com