Se duplica arsénico en agua, según estudio de la UNAM (XVI)

“¡El cambio climático ya comenzó, y la guerra por el agua también!” ¿Qué esperamos?

Toda la información recabada y conocida hasta ahora sobre el agua contaminada es relevante y preocupante. Saber que ya estamos bebiendo agua con microfibras de plástico, que ya están en los bebés, incluso hasta en los alimentos como el pescado, es realmente alarmante. Sin embargo, aunque ya es de llamar la atención, pareciera como que este tipo de noticias no es para preocuparse tanto, y mucho menos para andar buscando soluciones. Y aunque todo esto ya es público, como que no impacta a nadie. ¡Asombroso! Tal vez se deba a que la información, a pesar de ser contundente, no ha llegado al grueso de la población mundial. Pues, al parecer, los únicos que estamos informados sobre esta catástrofe, somos quienes leemos un periódico, o abrimos una página de cualquier otro medio, es decir, unos cuántos; el resto de la población “común”-incluidos los jóvenes- ignora lo que realmente está sucediendo con el agua que a diario bebemos.

Esta es la última parte de la información adicional de EL UNIVERSAL. – Las preguntas sin resolver. – Si las fibras sintéticas están en el agua del grifo, también están en los alimentos-panes. masa. sopa, pasta y leche en fórmula para bebés-ya sea que vengan de la cocina o de los estantes de los supermercados. “No solo se trata de estar expuesto al plástico”, dijo Masson. “Desde el momento en que un bebé nace hoy en día, ya ha sido expuesto a 300 productos químicos sintéticos. Si se trata de examinar la fuente certera de cualquier efecto sobre la salud humana que se vaya a experimentar a medida que se envejece, no hay manera de hacerlo.

Un artículo reciente de la revista Lancet Diabetes & Endocrinology estimó que los alteradores endocrinos costaron a Los Estados Unidos 340 mil millones de dólares, el 2.33 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2010 debido a factores como las discapacidades intelectuales de 43 mil niños expuestos a estos productos químicos; 33 mil casos de obesidad juvenil y tres mil 600 incidentes de cáncer testicular. A la Unión Europea le cuesta 217 mil millones, o, 1.28 del PIB.

Las posibles soluciones. – El reto es crear nuevas sustancias con las cualidades de funcionamiento de los plásticos actuales. Hay mucho qué hacer. Los bioplásticos, polímeros biodegradables hechos de fuentes vegetales como el almidón de maíz de tapioca, en lugar de petróleo, son una alternativa emergente. Nadie espera que los productos del hogar dejen plástico o químicos relacionados al plástico en su organismo. Ninguna marca o fabricante pide permiso para ponerlos allí. Los reguladores la industria y los investigadores independientes toman decisiones lentas y a veces contradictorias sobre qué cantidad de un contaminante dado puede ser segura.

Los primeros estudios acerca de los efectos sobre la salud de los plásticos microscópicos en los seres humanos están apenas comenzando ahora. No se sabe cuándo los gobiernos podrían establecer un umbral seguro. Aún más lejos están los estudios de la exposición humana a partículas de plástico a escala nanométrica, de plástico medido en las millonésimas de milímetro. “Dado que el problema del plástico fue creado exclusivamente por la indiferencia de los seres humanos, este problema puede solucionarse prestándole atención”, dice Muhammad Yunus, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2006. “Ahora lo que necesitamos es la determinación para hacerlo antes de que sea demasiado tarde”, advirtió. – Orb Media 2017.

Con el propósito de obtener información sobre el número de casos de enfermedades por insuficiencia renal derivadas del consumo de agua contaminada por algún tóxico, o bebidas azucaradas, le hemos solicitado su valioso apoyo, tanto al IMSS, como al ISSSTE.

Esta es la respuesta a la primera pregunta del cuestionario dirigido a la Coordinación General del Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX) a la que agradecemos el trabajo conjunto de su coordinador, el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes y el Lic. Raúl Othón San martín Silva, de la Gerencia de Coordinación Institucional de Operaciones y Servicios.

1-¿De cuántos pozos y a qué profundidad se está extrayendo el agua que se consume en la Ciudad de México y cuál es la calidad? ¿Se ha encontrado algún tipo de tóxico en el agua, tanto de los pozos como de las que llega de otras fuentes?

--Se cuenta con 976 pozos concesionados por la Comisión Nacional del Agua para el abastecimiento de la ciudad ubicados en los sistemas: Lerma y Chiconautla en el Estado de México, de los cuales entran y salen de operación continuamente por fallas electromecánicas, de su estructura y por colapsos del terreno. Alrededor de 830 pozos operan continuamente. Dependiendo de la zona donde se ubiquen su profundidad varía de 100 a 350 metros. Su calidad en general es buena, excepto los que se encuentran en zonas donde el acuífero, por la composición natural de los estratos del subsuelo presentan mala calidad para el consumo humano en forma directa, por lo que se utilizan plantas potabilizadoras para depurar el agua; estos casos se presentan en las zonas: oriente, suroriente y nororiente de la ciudad.

Agregado: - Algunos ejemplos de ciudades y países con porcentaje de fibras plásticas en el agua: Los Estados Unidos 94 por ciento, Líbano, Beirut 94, Nueva Delhi, India 82, Uganda, Kampala 81, Indonesia, Yakarta 76, Quito, Ecuador 75. Europa 72 por ciento y en todo el mundo 83.- EL UNIVERSAL. Continuará…

