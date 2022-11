Salud del planeta sigue dependiendo de líderes políticos y poder económico global

Dígase lo que se diga, acuérdese lo que sea en la COP 27 sobre cambio climático celebrada en Sharm el -Sheij, Egipto, -6 al 18 de noviembre 2022-, no solo será “una copa más” colmada de buenas intenciones y promesas engañosas, sino que de ahí no pasará. ¿Qué se ha hecho de las anteriores? ¡Nada! Y ésta solo será “un clavo más” a la pesada cruz del daño al planeta. Los líderes mundiales y dueños del poder económico no harán nada que vaya en contra de sus intereses. Y, no es que se crean inmunes, o que nada les pasará en este trance climático, sino que la torpeza y ambición de poder y dinero los vuelve ignorantes de la terca realidad. Mientras tanto, recordemos, el calentamiento global avanza y está ¡a punto de hervir!

Agua, el futuro ineludible. -Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, UCLA Program on México, Profmex/World y Juan Pablos Editor. -Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. Edición 2019. -Contexto territorial. -El destino de Chapala: cambio climático, economía regional y política de aguas. -Salvador Peniche Camps y Monserrat Sánchez González. -Las sinergias entre la política de agua, el cambio climático y el Lago de Chapala. -Continúa: -El Lago de Chapala ha sufrido un proceso permanente y acelerado de extracciones de agua, exacerbado a partir del periodo de industrialización del país a mediados del siglo XX. Desde su nacimiento, en las lagunas de Almoloya, Estado de México, el sistema aporta 14 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de México, que no se contabilizan en el algoritmo de distribución diseñado por las autoridades federales y han deformado el funcionamiento natural de la cuenca en su conjunto (Maderey y Jiménez, 2001)

A partir de ese punto, el sistema se drena por medio de la acción de cientos de obras de infraestructura hídrica como canales, presas de almacenamiento y de derivación, distritos de riego, abasto urbano e industrial, plantas petroquímicas, etc. Hasta llegar al Lago de Chapala. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, se cuenta con un total de 552 presas y bordos a lo largo de la cuenca, es decir, una presa por cada 97.1 kilómetros cuadrados (Cotler y Gutiérrez 2005: 5) Río abajo, al occidente del Lago de Chapala, el sistema sufre más extracciones de agua del río Santiago para uso urbano, la agricultura y la industria maquiladora de exportación (Durán y Torres, 2003) Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura los escurrimientos han descendido en los últimos años debido a “(…) su alto aprovechamiento, a la regulación de sus grandes obras hidráulicas y la desaparición de manantiales provocada por la sobreexplotación de aguas subterráneas en donde los afluentes, naturales perennes, ahora presentan tramos sin escurrimiento en algunas épocas del año “(FAO, S.F.)

La agresividad ecológica y sobreexplotación, tanto del Lago de Chapala como del Río Lerma, su principal surtidor, prácticamente sin ningún orden ni lineamientos específicos para el aprovechamiento y conservación de ambos para evitar ser contaminados, permite que, a fin de cuentas, todos los residuos tóxicos vertidos a lo largo del trayecto terminen depositados en el ya enfermo Lago de Chapala. Y aunque el río y el lago existen todavía, es menester, sin embargo, -insistimos-tener en cuenta que la sobreexplotación, contaminación y el mal uso y abuso están minando su salud. No está agonizante todavía, pero los males que le aquejan desde hace mucho, son muchos. Lo único que puede salvarlo es cuidándolo muy bien para que viva muchos años más…

Estas son las respuestas a las preguntas 5 y 6 del cuestionario respondido por la Embajada de Israel en México. 5 - ¿Cuál ha sido el principal obstáculo, en caso de haberlo, que se ha presentado en el proceso de extracción, desalinización y abastecimiento?

--Uno de los principales obstáculos del proceso de desalinización son los elevados costos de producción y transporte. Por lo que es más difícil poder llevar estos beneficios a los lugares más dispersos y rurales. De igual manera, los costos eléctricos representan entre el 35 y 50% de los costos operativos totales. Finalmente, la contaminación, puesto que las emisiones de gases de efecto y aguas residuales saladas generadas por las plantas desalinizadoras, tienen un impacto negativo en el Medio Ambiente.

6 - ¿El suministro de agua es directamente a los hogares y lugares de consumo, o es almacenado y distribuido según las necesidades requeridas?

--La Ley de Aguas establece que todos los recursos hídricos de Israel son de propiedad pública, controlada por la Autoridad Nacional de Agua. Aunado a esto, el 60% del agua suministrada en el país es a través de Mekorot y el resto a través de instalaciones de propiedad privada. Por lo que, aunque gran parte de las soluciones que ofrecen las empresas están enfocadas a la agricultura y a la industria, también existen en Israel compañías que desarrollan productos dirigidos al consumo de agua en los hogares.

Tal como ya se ha señalado, amable lector, el costo del proceso de desalinización de agua de mar es muy elevado. Pero, como es más caro aquello que se necesita con urgencia y no está disponible, entonces el costo pasa a segundo plano; de ahí la importancia de valorar todo aquello que signifique un gran esfuerzo para obtener lo que se quiere, y en el caso del agua no tiene discusión, solo comprensión y aceptación bajo una total responsabilidad de parte de todos, tal como lo hace el pueblo israelí. No es necesario llegar al extremo de politizar u oponerse a todo aquello que viene a solucionar un problema antes de que se complique. Continuará…