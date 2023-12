Por sobreexplotación de agua subterránea la CDMX se hunde 40 centímetros por año

Desde luego que saber, y recordar, que la Cd. de México se hunde, de 10 a 40 centímetros al año debido a la sobreexplotación de los acuíferos, no es novedad y quizá no le llama la atención ni preocupa a nadie. Sin embargo, esta latente y creciente amenaza de seguridad es reamente alarmante, porque el problema no es solo la sobreexplotación, sino sus fatales consecuencias. Además del hundimiento, los sismos recurrentes pueden ser muchos más catastróficos que los anteriores debido a la fragilidad del terreno.

Amable lector: estos son algunos datos científicos que confirman esta terrible realidad de la que las autoridades no han podido, -o querido-prestarle la debida atención. Valga recordar que ya en otras colaboraciones anteriores hemos tratado este gran problema de hundimiento de la metrópoli. -EL UNIVERSAL. -CIENCIA Y SALUD. -Redacción. -10-05-21 -Por extracción de acuíferos subterráneos, la CDMX se hunde 40 centímetros por año. -Un nuevo estudio reveló que pese a las iniciativas que buscan revertir el hundimiento de la Ciudad de México, el desconocimiento de su superficie, en las últimas dos décadas se ha acelerado hasta 40 centímetros por año, lo que aumenta el riesgo de fracturación intensa, daños en la infraestructura y contaminación de los abastecimientos hídricos, lo cual podría producir una crisis de contaminación del agua.

Una investigación, publicada en “Advancing Earth and Space Sciences”, recabó datos de la perforación de aguas subterráneas de la Ciudad de México desde 1950 hasta la fecha, junto con observaciones de GPS, realizados desde 2007, y el uso del Radar interferométrico de Apertura Sintética (inSAR) Esthelle Chaussard, de la Universidad de Oregón en Estados Unidos, y autora principal del estudio, expuso que el lago, encima del cual descansa la Ciudad de México, ya sufre las consecuencias de la extracción constante de sus aguas, pues desde hace siglos ha sido utilizado como un drenaje hídrico.

Científicos advierten que huracanes como “Otis” ocurrirán con más frecuencia como efecto del cambio climático. EL UNIVERSAL. 25-10-23 -Alhelí Salgado. -Continúa: El Dr. Islas Quintanar aseguró que un huracán como “Otis” es un fenómeno que pocas veces ocurre y afecta a las costas mexicanas; calificó como insólito el hecho de que se intensificara en tan corto tiempo, pero explicó que esto se debió a dos factores: el primero es que pasó bastante tiempo en el agua absorbiendo energía de las aguas con altas temperaturas del Pacífico, y luego, que los vientos eran calmos, por lo que no lo desplazaron lejos y, eventualmente, lo llevaron a la costa de Acapulco. ¡Es un huracán fuera de norma! Muy pocas veces ocurre algo así y se puede decir que los factores se organizaron muy bien para tener esa rapidez de formación, dijo.

Islas Quintanar expuso que, de ahora en adelante, para prevenir mejor estos fenómenos y su impacto, los modelos de cálculo de los científicos tienen que inicializarse con nuevas observaciones adecuadas a las diferentes condiciones climáticas para que sea posible evitar desastres como el que hoy azotó a Guerrero. “Los modelos que tenemos fracasaron miserablemente”. Lo que sucede no es que los modelos, sino que habrá que iniciarlos mejor. “Es muy importante que el gobierno de México y la iniciativa privada se unan a la comunidad científica para que hagamos mejores previsiones de este tipo de tormentas, mejore los pronósticos y evitemos lo que ocurrió con “Otis”, concluyó.

Desde luego que “Otis” es una “dura lección” que no solo los acapulqueños y pueblos circunvecinos deben aprender, sino todos aquello que habitan en ambas costas mexicanas. En el entendido de que no serían los pobladores los que diseñaran esos mecanismos de seguridad para hacer frente a esos próximos huracanes, que como ya advirtieron los científicos, serán cada vez más peligrosos, sino las autoridades de los tres niveles de gobierno en cada estado. El tipo de materiales y el diseño de las nuevas construcciones serán de vital importancia, como el uso de acrílico en vez del vidrio, por ejemplo, así como estructuras de vigas de acero reforzado en los nuevos edificios en lugar del concreto. Pero si por economizar o de plano se ignora la advertencia, pues…

Como consecuencia de la lentitud en la mitigación y la adaptación se incrementaron las pérdidas y los daños vinculados al cambio climático. 1 -Un estudio reciente demuestra que tan solo las 55 economías más vulnerables al cambio climático han sufrido pérdidas y daños por un valor superior a los 500 mil millones de dólares en las dos última. Décadas. 2 -Estos costos aumentarán considerablemente en las próximas décadas, sobre todo si se adoptan medidas contundentes de mitigación y adaptación, no obstante, se requieren cifras más sólidas que respalden la urgencia de hacer frente a los daños y pérdidas.3 - El nuevo fondo de pérdidas y daños constituirá una herramienta importante para movilizar recursos. Sin embargo, aun subsisten algunos obstáculos. Es preciso que el fondo recurra a mecanismos de financiamiento más innovadores a fin de alcanzar la cantidad de inversión necesaria.

Invertir en mitigación y adaptación ahora mismo reducirá al mínimo los costos climáticos en el futuro. 1-La adopción de medidas de adaptación ambiciosas puede favorecer la resiliencia, -proceso de adaptación- un aspecto que reviste suma importancia para los países de ingresos bajos y los grupos más desfavorecidos, entre ellos mujeres. 2 -Los estudios indican que por cada mil millones de dólares que se inviertan en medidas de adaptación para hacer frente a las inundaciones costeras se logra una reducción de daños económicos por valor de 14 mil millones de dólares. 3 -Una inversión de 16 mil millones de dólares al año en el sector agrícola evitaría que aproximadamente 78 millones de personas padecieran hambre crónica o inanición a causa de los efectos del cambio climático. Continuará…

