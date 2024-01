Industria automotriz busca eliminar combustibles fósiles innovando y usando energías renovables

Amable lector: Considerando que el cambio climático nos está dando tiempo todavía para reaccionar a sus catastróficas embestidas, es necesario aprovecharlo para seguir buscando, hasta encontrar, la alternativa, o solución definitiva, de ese combustible o energía limpia que sustituya los combustibles fósiles, y con en ello detener el calentamiento global antes que rebase el 1.5°C, o se alcancen los dos grados o más. ¡No olvidemos que ya estamos en código rojo!

Dada la importancia y la urgente necesidad de estar prevenidos ante el imparable avance, incluso el horrendo final del cataclismo climático, que de hecho ya ha comenzado, a partir de esta colaboración, amable lector, iremos dando a conocer toda la información generada sobre las múltiples alternativas que se estudian desde hace algunos años para eliminar, de ser posible para siempre, los combustibles fósiles que tanto daño nos está causando.

En esta primera etapa, transcribiremos toda la valiosa información que en su oportunidad dio a conocer EL UNIVERSAL y que ahora retomamos para recordarle, y tenga siempre presente, que la información científica no tiene estilo y mucho menos pierde vigencia, por el contrario, solo se actualiza, y con mayor razón cuando se trata de todo aquello que tiene que ver con el planeta, o, mejor dicho, nuestra propia vida. Y qué mejor ocasión que ésta, para volver al uso de las energías limpias como lo fue por siglos, ahora que es la propia industria automotriz la que está retomando esta gran iniciativa. Y, si sabiendo que el hidrógeno es el elemento más abundante e inagotable en el universo, con una densidad de energía superior a la de los combustibles fósiles, y su principal fuente es el agua, pero no lo hemos sabido aprovechar, pues no queda más que apoyarla decididamente por el bien de todos. Ojalá pronto se tengan los resultados deseados.

EL UNIVERSAL. -Redacción. Bernardo Uribe. -21-02-23 -Qué es un auto de hidrógeno y cuáles son sus ventajas. -Aunque el mercado de los autos eléctricos está en crecimiento por ser una de las opciones para no contaminar, la industria sigue innovando para hacer aún más ecológico el transporte. El calentamiento global, los altos costos de la gasolina y la crisis que enfrenta su demanda está empujando a las empresas a apostar cada vez más por energías alternativas. Primero fueron los autos eléctricos e híbridos, pero ahora el siguiente paso son los impulsados por hidrógeno; o también llamados de pila de hidrógeno, que son aquellos que funcionan con un motor eléctrico impulsado por celdas de combustión que combina hidrógeno y oxígeno.

Quema controlada de gas en Nanchital, Veracruz.

A diferencia de los autos eléctricos o híbridos, estos producen la electricidad por sí mismos. De acuerdo con BMW, no extraen la energía de una batería integrada, sino que llevan a bordo su propia central eléctrica. La energía eléctrica es generada por el hidrógeno que proviene de uno o varios depósitos del vehículo, y el oxígeno, que se escapa del aire. Su batería de tracción es mucho más pequeña y ligera que la de los autos eléctricos. Una ventaja para los usuarios es que su conducción es similar a la de los autos eléctricos tradicionales, su motor no genera ruido y tiene una transmisión ligera y muy suave. Mientras que un auto eléctrico necesita al menos una hora para tener una carga completa, los autos de hidrógeno se llenan completamente en menos de cinco minutos. No emiten gases nocivos, ya que su única emisión es calor y agua, por la combinación del hidrógeno con el oxígeno.

Tienen una autonomía promedio de hasta 500 kms. por cada tanque, y para que un auto eléctrico alcance este nivel de autonomía, requiere una pila más grande, lo que incrementa su peso y los tiempos de carga. Sin embargo, también tienen sus puntos negativos, uno de ellos es conseguir el hidrógeno, ya que este necesita de un almacenamiento y distribución especial y no es tan común poder conseguir una estación de carga. Además del problema de la red de estaciones de servicio, otra desventaja es el precio, ya que un modelo básico de autos de hidrógeno ronda los 57 mil dólares, lo equivalente a más de un millón de pesos.

Según el sitio de BMW, los autos que usan el hidrógeno como combustible tienen el potencial para ser la solución a una movilidad ecológicamente sustentable, pero sus altos costos de producción y mantenimiento, así como la falta de infraestructura hacen que sea todavía una solución lejana. Por ahora en el país no se producen ni se venden.

Desde luego que ninguna de las abundantes, económicas e inacabables energías renovables como la eólica, la solar, la geotérmica, etc. están en incipiente etapa de experimentación para conocer su efectividad, puesto que ya todas, durante siglos, han sido probadas y demostrado su enorme capacidad para producir energía limpia. El viento, por ejemplo, utilizado en diferentes actividades, además de generar electricidad, ha sido el precursor de la navegación. El agua, en sus múltiples usos, sobre todo al evaporarse, es capaz de poner en movimiento medios de transportes tan pesados como barcos y ferrocarriles. Qué decir del sol y su enorme capacidad para generar energía. Si ya está plenamente demostrado que las energías limpias han contribuido al desarrollo de la humanidad sin contaminación alguna, -hasta la comercialización del petróleo- ¿por qué no las utilizamos como antes?

De ahí, amable lector que, si ya estas energías han demostrado su enorme capacidad transformadora y además libres de contaminantes, no queda más que aprovecharlas al máximo en esta etapa tan crucial para beneficio de la humanidad y sin perjuicio alguno. Ojalá ahora que la industria automotriz ha dado los primeros pasos en este propósito, el gobierno también haga lo propio, antes de que sea demasiado tarde.

Continuará…

