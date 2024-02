En riesgo transición energética en México por dependencia total de combustibles fósiles

Las energías limpias disponibles por todo el planeta y ya usadas en tiempos pasados con excelentes resultados, están a la espera de volver a ser aprovechadas nuevamente. Desde luego que no será fácil dejar los combustibles fósiles en poco tiempo, porque la economía del mundo sigue dependiendo de todos los derivados del petróleo. De ahí que, antes de dar el paso definitivo, éste debe sustentarse en planes de transición energéticas realmente sólidas para no afectar la economía mundial, porque el remedio podría resultar peor que la enfermedad.

Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles. (TNPCF) COP 28 Dubái 7-12-23. -Continúa: Propuesta de acción para los gobiernos. -Contar con el apoyo de la iniciativa del TNPCF. -La iniciativa del TNPCF puede contribuir a la campaña diplomática de su país poniendo a su disposición una serie de recursos, como notas informativas y recursos para debatir las cuestiones relacionadas con la producción de combustibles fósiles en actos y conferencias para reforzar la acción diplomática; así como estudios e investigaciones sobre la elaboración de políticas en relación con cuestiones clave o ámbitos de trabajo en los que convendría disponer de más conocimientos e información. Asimismo, apoyo a la comunicación, redacción, filmación publicación, elaboración de argumentos, distribución de medios y recursos; una red internacional diversa de contactos y validadores externos de confianza y reputación que pueden promover y apoyar la posición de su país.

País tal…Hace un llamado a la comunidad internacional a: 1 Reconocer la necesidad urgente de retener todos los nuevos proyectos de producción de combustibles fósiles, acordar una salida justa de la producción actual en línea con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a +1.5° C y desarrollar un plan de transición global justo para los países y comunidades dependientes de los combustibles fósiles, respaldado por recursos. 2 -comprometerse a eliminar progresivamente la producción de combustibles fósiles y tomar medidas para cumplir estos compromisos de manera justa, teniendo en cuenta la capacidad de cada país para realizar la transición, su grado de dependencia de la producción y su responsabilidad histórica en el cambio climático y las crisis ecológicas.

El TNPCF propuesto por este grupo debe ser valorado y secundado por todos aquellos que estén conscientes de las terribles consecuencias del acelerado cambio climático. El propósito de llevar esta interesante propuesta a un foro como la COP 28 es, sin duda, una gran oportunidad para darla a conocer. Muy loable el esfuerzo, sin embargo, es necesario llevarla a todas las instancias y foros posibles para motivar a la sociedad a participar decididamente. Y qué mejor que las universidades, porque los jóvenes deben estar bien informados de todo aquello que está provocando el cambio climático y tiene que ver con su propia seguridad y supervivencia. Pero, para que el mundo haga suyo también este noble propósito, aunque según el grupo, un Tratado no necesariamente debe ser universal para tener éxito, es menester, sin embargo, visitar a todas las embajadas del mundo en México para invitarlas a sumarse. Vale la pena el esfuerzo. ¡Adelante!

EL UNIVERSAL-CARTERA. -Sara Cantera. -22-11-23 -Industria automotriz sugiere utilizar todas las tecnologías para avanzar hacia la electromovilidad. -Continúa: - Por su parte, José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la industria automotriz, comentó que se requiere un marco regulatorio robusto de promoción e incentivos que le permita a las automotrices invertir en nuevas plantas de producción o en la expansión de las actuales, así como energías limpias y renovables para la manufactura de estos vehículos, la adopción del mercado de vehículos híbridos y eléctricos, y la ampliación de la infraestructura de carga. Solamente con una política nacional de electromovilidad que contemple estos ejes, podemos mantener el liderazgo regional en la industria automotriz e incrementar el número y calidad de los empleos que genera el sector en la economía mexicana, apuntó Zozaya.

Con una política nacional de electromovilidad y estímulos adecuados, agregó, se dejarían de emitir 26. 2 millones de toneladas de CO2 entre 2016 y 2030. Y con la adopción de vehículos electrificados se podría reducir la emisión de otras 10.4 millones de toneladas de CO2. Adicionalmente, con las medidas óptimas se podrá alcanzar una participación de los autos eléctricos e híbridos de hasta 39 por ciento del total de los vehículos ligeros en México para 2030, contra sólo el 19 por ciento, en caso de seguir sin una política pública.

Por su parte, Takaaki Kuga, presidente de la Cámara Japonesa de industria y Comercio en México, dijo que en Japón cada vehículo híbrido o eléctrico produce el mismo nivel de CO2, desde su producción hasta su uso final, debido a que Japón no tiene tanta disponibilidad de energía limpia y depende de la energía fósil como México. “En la Cámara estamos dispuestos a seguir colaborando para la creación de una estrategia sólida y robusta que permita alcanzar los objetivos de la industria automotriz en México y de la neutralidad de carbono del país”, comentó.

La Cámara Japonesa en México integra a 537 compañías, de las cuales 40 por ciento pertenece a la industria automotriz. Además, 30 por ciento de la producción de vehículos en el país corresponde a las empresas japonesas, así como 25 por ciento de la exportación. En tanto, 38 por ciento de las ventas de vehículos en México son de compañías japonesas.

Desde luego que, ante la falta de una política nacional de electromovilidad y estímulos que contemple todos los recursos que se requieren, no será fácil lograr la deseada transición energética, ni a corto ni a mediano plazos. Y no lo será porque, mientras el gobierno, principal proveedor de combustibles fósiles, no se decida por el uso de energías limpias, el cambio climático seguirá avanzando inevitablemente. Continuará…