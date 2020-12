El agua dulce se agota, “gota… a gota” (XXI)

“¡El cambio climático se acelera, la escasez de agua dulce, y las lluvias, también!” ¿Acaso, esperaremos a que el agua nos llegue en pipas o, tengamos que ir a buscarla con cubetas? No es pesimismo ni sensacionalismo, amable lector, mucho menos escribir por escribir, solo la cruel y triste realidad que ya se está viviendo en muchos lugares el mundo desde hace un buen rato. ¿Y en México?

El 97.5 por ciento del agua en el planeta es salada. Del 2.5 restante, el 70 por ciento está congelada en icebergs y glaciares polares. Esto, sígnica que el agua dulce disponible para nuestro consumo y supervivencia, es apenas, del “1 POR CIENTO”.

Este importante, pero ignorado dato, amable lector, que tal vez solo usted y algunos más lo conocemos y recordamos porque nos lo dijeron en la escuela, lo leímos en algún libro o porque estamos interesados y preocupados en este asunto, pero que, desafortunadamente, la mayor parte del mundo desconoce, parece no tener mayor relevancia, porque de ahí “no ha pasado nada todavía” y sigue siendo el mismo. Ciertamente, ese uno por ciento, tal vez siga siendo el mismo, pero no así su calidad para el consumo humano, y posiblemente hasta para los animales, incluso para las plantas. Pues, ¿a quién le importa lo que esté ocurriendo con ese “insignificante” porcentaje de agua dulce que se está agotando, “gota a gota”?

Pocos meses antes de fallecer, el doctor Mario Molina, preocupado desde siempre por el acelerado cambio climático y sus terribles consecuencias, pero que, para muchos, al parecer, no en nada importante porque, aparentemente todo sigue igual, emitió una de sus últimas advertencias sobre este apocalíptico problema global. Conocedor profundo de esta situación, señaló categórico: “Aún estamos a tiempo de actuar y poner en marcha políticas nacionales e internacionales que combatan al cambio climático, para lo cual serán necesarias adecuaciones económicas y sociales que resulten en un incremento de nuestro bienestar global”. Es un acto irresponsable de los gobiernos, dijo, no trabajar en la reducción de los gases de efecto invernadero y los llamó a dejar de usar combustibles fósiles y sustituirlos con el uso de energías renovables, pues, sólo así, aseguró, se podrá reducir el incremento de la temperatura en nuestro planeta.

Asimismo, precisó también lo siguiente: “No es dejar de usar los combustibles fósiles y sustituirlos de un día para otro, pero sí hacerlo en esta década; no podemos esperarnos una década más, en esta década tenemos que empezar a rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero, rebajar el uso de combustibles fósiles para que prácticamente, ya se acaben al principio de la próxima década”.

Esta advertencia, dicha por un gran científico mexicano, ganador del “Premio Nobel” por sus conocimientos sobre el medio ambiente y por sus terribles consecuencias por no cuidarlo como se debe, está más vigente que nunca. Y una de las pruebas fehacientes de su advertencia, está en la escasez de lluvias, lo que traerá como consecuencia la necesidad de tener que buscar el agua en donde sea, o tener que esperar a que llegue a nuestra casa en pipas o, como ya anticipamos, ir por ella con cubetas hasta donde se encuentre. Por lo pronto, algunas alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, resentirán una reducción en el suministro del vital líquido por unas semanas, según confirmó al UNIVERSAL el SACMEX. Cabe recordar, que esta determinación tomada de manera conjunta con CONAGUA y el gobierno del estado mexiquense, no es la primera vez que ocurre, ya que esta situación se presentó también en 2008 y 2009.

Esta restricción será para garantizar el suministro de agua que proporciona el Sistema Cutzamala durante los meses secos del año, que van de noviembre a mayo de 2021. Cabe precisar que el volumen almacenado este año de 2020 es menor al promedio de los últimos 20 años. El nivel de almacenamiento de las tres principales presas que abastecen el Sistema Cutzamala continúa por debajo del promedio para la temporada debido a que las lluvias en la zona han sido menores al promedio histórico. La media es de 60.8 por ciento de su capacidad, lo que está por debajo del promedio para esta fecha, que es de 67.2 por ciento. Se prevé que 2021 será también de pocas lluvias. Si estas referencias no son creíbles, pues…

Minimizar un problema de salud, o de plano ignorarlo, a sabiendas de que es perjudicial y de graves consecuencias, es totalmente irresponsable y hasta inhumano. Si para algunos, los problemas de seguridad y salud generados por el aceleramiento del cambio climático, como lo es el caso del agua, por ejemplo, no es de llamar la atención y mucho menos como para preocuparse, eso no quiere decir que el resto del mundo tampoco debe ocuparse de ello.

Debido a la ignorancia de aquellos que no saben todavía, que el lugar en que vivimos todos es el mismo, los problemas que se están originando por el calentamiento global se están convirtiendo en un asunto político. Se entiende que no todos alcancen a comprender lo que realmente está sucediendo, pero no así un gobernante o autoridad que tiene bajo su responsabilidad la seguridad y bienestar de sus representados.

Agregado: - El pasado 19 de noviembre, el cabildo del municipio de Chignautla, Pue., aprobó la creación de un Sistema Operador del Servicio de Agua. Al no ser tomados en cuenta por la “aparente” determinación de privatizar el agua, un grupo de pobladores saquearon e incendiaron el palacio municipal. Los problemas y la guerra por el agua ya comenzaron. Actos como éste y de otro tipo, ya se han presentado, y se seguirán presentando en todo el mundo. Continuará…