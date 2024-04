¿Cuándo actuaremos para detener, o mitigar al menos, los avances del cambio climático?

En días pasados tuvimos la oportunidad de visitar Minatitlán y Coatzacoalcos, dos grandes ciudades veracruzanas que basan su desarrollo socioeconómico en la industria petrolera y sus derivados. Progresistas como siempre, sin embargo, comienzan a resentir cada vez más los efectos de las incesantes y crecientes emisiones tóxicas provenientes de la Refinería “Lázaro cárdenas” y de los complejos petroquímicos ubicados en la zona, como el metano, el mercurio, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas finas PM10 y PM 2.5, entre otras.

Desde luego que esos gases de efecto invernadero están generando muchas enfermedades en la zona desde hace algún tiempo. Pero, amén de esos peligrosos contaminantes, que inevitablemente es absorbido por todos los seres vivos, el sofocante calor a todas horas es insoportable. Sin exagerar, amable lector, es casi como estar a las puertas de “un horno”, a grado tal, que un ventilador normal ya no basta para mitigar el calor, por lo que es necesario-acaso indispensable-mantener el aire acondicionado todo el día por toda la casa. Desde luego que esto tiene un alto costo que se refleja en el ineludible recibo de la luz. Pero, como ya hemos adelantado, esta región no es la única, sino prácticamente en todas las costas mexicanas. No es una queja, sino una cruel realidad que ya está alterando la vida de todos. El cambio climático está causando estragos…hagamos algo…

El pasado 12 de marzo El UNIVERSAL fue invitado por el Club Rotario Azcapotzalco-Distrito 4170-a la exposición sobre el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) a cargo del Ing. Julio Valdivieso Rosado, como miembro del Comité de Medio Ambiente.

Julio Valdivieso, expositor del Club Rotario Azcapotzalco

En su intervención, el Ing. Valdivieso Rosado señaló que los combustibles fósiles son la principal causa de la amenaza climática que se cierne sobre la humanidad, responsables del 86 por ciento de las emisiones de carbono CO2. Es causa de innumerables fallecimientos de la población más vulnerable debido a la fuerte contaminación en ciudades con alto tránsito vehicular y se complica en sitios cercanos a zonas industriales, instalaciones de tratamiento y/o recuperación de desechos. En los dos últimos años 2022-2023, se han intensificados los fenómenos meteorológicos extremos. Aún así, los gobiernos tienen previsto producir más del doble de carbón, petróleo y gas, tal que sería imposible cumplir con el objetivo de no exceder un incremento de la temperatura terrestre de 1.5°C.

Ante esta situación, afirmó el Ing. Valdivieso, aumentan las voces a nivel mundial que se alzan en varios países, creando un verdadero impulso pidiendo firmar un TNPCF que se basa en: 1 -Una transición mundial justa y equitativa. 2 -Detener nuevos proyectos de exploración y producción de carbón, petróleo y gas. Y 3 -reducir progresivamente la producción de combustibles fósiles.

Diálogos sobre el impacto del metano en comunidades aledañas a las instalaciones de gas y petróleo. Centro Mexicano de Derecho Ambienta A.C. (CEMDA) ¿Huellas invisibles? Continúa: “Las mediciones del satélite realizadas en estudios previos en México en 2018-2019, indican diferencias significativas con el inventario nacional. Mediciones aéreas y análisis de datos de satélite (TROPOMI y VIIRS) indican que las emisiones marinas son mucho menores y las terrestres son considerablemente mayores que lo reportado previamente”. Sergio Sánchez enfatizó que las emisiones en México podrían ser casi el doble y puso de ejemplo la instalación de Nuevo Pemex, que muestra emisiones muy altas debido a la quema ineficiente de gas. La cercanía de comunidades a estas operaciones aumenta el riesgo de efectos adversos para la salud y desventajas socioeconómicas. Los hallazgos de Nuevo Pemex, cercana a poblaciones de Chiapas y Tabasco, resaltan la urgencia de reducir las emisiones.

Por su parte, Verónica Southerland, investigadora científica de EDF, anunció que la organización está iniciando un estudio en México enfocado en evaluar los impactos en la salud de las emisiones de óxidos de nitrógeno asociados con el sector hidrocarburos. Precisó que las evidencias científicas internacionales señalan que la contaminación del aire daña a múltiples órganos como los reproductivos, riñones, pulmones, cerebro, corazón, páncreas, tracto respiratorio, y la piel. “En los estudios sobre la industria de petróleo y gas hemos encontrado que los óxidos de nitrógeno (NO2) están asociados con la mayoría de los casos de fallecimientos, por lo tanto, los estudios que no incluyen NO2, están subestimando impactos a la salud, advirtió Southerland.

Perspectivas del Agua en el Valle de México: 14 propuestas hacia la seguridad hídrica. Continúa: 11 -Plan de acción inmediata frente a la sequía. -Pretende formular una respuesta eficiente y efectiva ante situaciones de emergencia a fin de optimizar el uso de recursos y agilizar la respuesta y continuidad de operaciones. 12 – Economía circular / Captación de agua de lluvia. -La política de economía circular debería promover el tratamiento, reutilización y recarga de las aguas residuales como parte de una estrategia integral, considerando que varias plantas de tratamiento de aguas residuales no están operando. El reúso de las aguas residuales puede ayudar a reducir la presión sobre las fuentes internas y externas que abastecen al Valle de México.

13 -Desarrollo de capacidades/Fortalecer la cultura del agua y la participación de la sociedad y autoridades. -Propone dos orientaciones especiales: Desarrollo de capacidades del personal que participa directamente en la gestión de los recursos hídricos y en la prestación de los servicios de agua y saneamiento y formación de ciudadanos hidro-inteligentes. 14 -Ampliar la capacidad técnica y el desarrollo científico y tecnológico. -Para ello se plantean acciones encaminadas a incrementar la capacidad técnica y desarrollo tecnológico a través de la capacitación y la vinculación con instituciones educativas y de investigación, empresas especializadas, institutos internacionales y (ONGs). Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com