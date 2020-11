Arsénico y fluoruro se duplican en el acuífero Lerma-Chapala (XIX)

“¡El cambio climático ya comenzó, y la escasez de agua dulce también!” ¿Cómo lo solucionaremos?

Jesús Muñoz escribe: Diego, has utilizado tinta y mi tiempo para decir NADA, si no tienes información y referencias creíbles no pierdas tu tiempo escribiendo por escribir.

Amable lector: Este “extraordinario” comentario no es más que un indicativo de que para algunos, o para muchos, la problemática del agua contaminada no es todavía de llamar la atención. Y no impacta porque todavía no están sufriendo las consecuencias que ya están padeciendo en otros lugares, no solo de México. sino de todo el mundo.

Tal como lo señalamos desde un principio, este propósito periodístico no es una publicación más sobre el preocupante asunto del agua contaminada con arsénico y otros tóxicos, y que ya fue publicada hace cinco años en este mismo diario; pero que, dada su relevancia, lo retomamos con la esperanza de que las autoridades, y la población en general, lo valoren y tomen conciencia de la gravedad del problema. No estamos inventando ni suponiendo nada, mucho menos alterando datos o estadísticas para llamar la atención con notas sensacionalistas. Lo único que estamos haciendo es transcribir las mismas informaciones y comentarios que publicó EL UNIVERSAL en ese entonces sobre el estudio que llevó a cabo el Centro de Geociencias (CGeo) de la UNAM en el acuífero Lerma-Chapala en 2015, y que, dado los preocupantes resultados, lo retomamos ahora. En dicho estudio, el CGeo revela que en 14 años en ese acuífero se duplicó la concentración de arsénico y fluoruro, lo que reduce hasta 50 por ciento el coeficiente intelectual, complica partos y altera el ADN. Amable lector: ¿Cree usted que esta “cancerígena y mortal” información ya está fuera de tiempo, ya no es noticia, o, que este problema ya fue solucionado?

Como ya hemos señalado y lo reiteramos, se trata de llamar la atención con la esperanza de encontrar la solución a esa terrible contaminación que prevalece en ese acuífero y en otros más, antes de que se agrave y después sea demasiado tarde. Ninguna información al respecto, a pesar del tiempo transcurrido, es caduca, por el contrario, por eso lo reiteramos una vez más: “¡es actual y alarmante!” De ahí la urgente necesidad de solicitarle a las autoridades y gobiernos de los estados afectados, para que respondan a los respectivos cuestionarios sobre este problema enviados desde hace ya algún tiempo. Al respecto, como usted ya habrá notado, amable lector, solo la SACMEX ha respondido a esta petición.

De ahí también la importancia del Informe Mundial de la ONU de 2019 sobre el agua y las advertencias de que, de no atenderlo a tiempo, las consecuencias serán terribles. Ahora que, si después de toda esta información de la UNAM, LA ONU y las investigaciones de otras instituciones, incluidas las llevadas a cabo por el UNIVERSAL, no son referencias creíbles como dice el señor Muñoz, pues… Lo relevante y realmente periodístico, es que esta no es una publicación de alabanzas a gobierno alguno y mucho menos a políticos corruptos. No estamos escribiendo por escribir sobre temas mediáticos ocurrentes o de tipo populista, sólo le estamos dando seguimiento a uno de los tantos problemas nacionales que a todos compete. Aquí no se ventilan asuntos políticos que tanto daño han causado, y siguen causando al país.

La esperanza, quizá pequemos de ingenuo, y aunque tengamos que escribir y escribir sobre lo mismo, no importa, porque lo que pretendemos, es que la población entienda, reconozca y acepte, que el agua que estamos bebiendo a diario en gran parte del país, además de no ser realmente potable, no es confiable. Hasta ahora, nadie sabe qué tipo y calidad de agua está consumiendo. ¿Acaso, saber que ya estamos tomando agua embotellada con microfibras de plástico no es preocupante? A menos que no se quiera a la familia, nunca se comprenderá el grave daño que le estamos heredando a las futuras generaciones por no tratar de remediar el problema del agua contaminada que comenzó desde hace tiempo.

En el Resumen Ejecutivo del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019 se asienta lo siguiente: - El agua en el mundo: un recurso cada más escaso. El uso del agua ha venido aumentando un 1 por ciento anual en todo el mundo desde los años 80 del siglo pasado, impulsado por una combinación de aumento de población, desarrollo socioeconómico y cambios en los modelos de consumo. La demanda mundial de agua se espera que siga aumentando a un ritmo parecido hasta 2050, lo que representa un incremento del 20 al 30 por ciento por encima del nivel actual de uso de agua, debido principalmente al aumento de la demanda en los sectores industrial y doméstico. Más de dos mil millones de personas viven en países que sufren una fuerte escasez de agua; aproximadamente cuatro mil millones de personas padecen una grave escasez de agua durante al menos un mes al año. Los niveles de escasez seguirán aumentando a medida que crezca la demanda de agua y se intensifiquen los efectos del cambio climático. Amable lector: si estas referencias no son creíbles, pues…Continuará…