Antonio Guterres: el cambio climático es aterrador, y es solo el comienzo; el aire es irrespirable y el calor insoportable

Las dramáticas declaraciones del máximo líder mundial sobre las consecuencias del imparable cambio climático no deben ser tomadas como simples poses políticas o informaciones rutinarias sin propósito alguno. Urge acelerar el paso para actuar de inmediato, porque, al parecer, amable lector, tal vez ya no haya solución, ni a corto ni mediano plazos, pero al menos, tratemos de mitigar este infierno en lo posible. Ya no queda tiempo ni para siquiera lamentarnos. Pero, es más: Ya no lo hagamos por nosotros, sino por los niños que se quedan y los que vendrán.

Desde luego que la prontitud con que se encare este problema dependerá, en gran medida de todos, porque no tiene caso que las investigaciones científicas avaladas por la ONU se den a conocer sin ningún objetivo, cuando que los resultados tienen que ver con nuestra seguridad y la salud misma del planeta. De ahí que el siguiente paso sea casi forzar a todos los países miembros a tomar medidas decisivas y más drásticas para encontrar el ansiado remedio. Pero, además de la urgencia, es menester que la ONU, como único y máximo órgano mundial con carácter institucional, se aplique a fondo para que no sea rebasada, o de plano ignorada por los países productores de combustibles fósiles.

No se trata de perjudicar a nadie, desde luego, pero, ante la galopante crisis climática, primero están la salud y la vida que el poder político y económico de unos cuantos y de las grandes empresas; pero, si no se quiere ver así…De ahí, amable lector, que, le hacemos caso a la ONU apoyándola, o todos quedaremos burlados y bajo grave amenaza climática. ¿Qué caso tiene seguir gastando valiosos recursos económicos si ningún país petrolero quiere tomar en cuenta lo realizado por la ONU?

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ((PNUMA) Informe sobre la Brecha e Emisiones 2023. ¡Un megahit candente! Balance de un año que ha batido todas las marcas. Continúa: La probabilidad de que consigamos limitar el calentamiento global a 1.5°C es de tan solo el 14 por ciento hasta en la situación hipotética más optimista que se contempla en el presente informe. Los demás escenarios dejan la puerta abierta a la posibilidad nada deseable de que el calentamiento global rebase los 2°C e incluso los 3°C. Estas conclusiones ponen de manifiesto que tenemos que reducir las emisiones mundiales de 2030 de forma que queden por debajo de los niveles asociados a la plena aplicación de las CDN actuales. En tal caso, los compromisos de cero emisiones netas se harían extensibles a todas las emisiones de GEI y podrían consumarse.

Las proyecciones centrales de la temperatura son algo más altas que en la edición de 2022 porque se han incluido numerosos modelos en los cálculos de las emisiones futuras. Sin embargo, las proyecciones coinciden con las que se han obtenido en otras evaluaciones trascendentales -por ejemplo, la versión de 2023 de Announced Pledges Scenario de la Agencia Internacional de Energía o el Climate Action Tracker y el Informe de Síntesis sobre las CDN que publicó ese mismo año la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático-, aunque cabe señalar que expresan los cálculos de temperaturas con una probabilidad del 50 por ciento en lugar de 66.

De Environmental Defense Fud para el UNIVERSAL. -Las emisiones de metano en EUA son cuatro veces más altas que las estimaciones de la EPA. Continúa: MethaneAIR es una iniciativa liderada por el EDF que consiste en una aeronave equipada con tecnología para medir en las zonas productoras de hidrocarburos de EUA, que representan el 70 por ciento de la producción total combinada de petróleo y gas. Las instalaciones de gas y petróleo en tierra emiten más de cuatro veces la cantidad de metano reportado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) A partir de las mediciones directas de MethaneAIR se estimaron 7.5 millones de toneladas métricas por año provenientes de las 12 principales cuencas de producción de EUA, cantidad suficientes para satisfacer las necesidades energéticas anuales de más de la mitad de los hogares en el país.

MehtaneAIR está diseñado para medir con precisión y alta resolución espacial las emisiones de metano en áreas extensas, como cuencas productoras, estados o países. Este brinda datos cuantitativos sobre las emisiones totales originadas en amplias regiones y jurisdicciones, incluyendo las emisiones que son indetectables por otros medios. Esto permitirá rastrear con mayor facilidad el progreso en los compromisos para reducir las emisiones de este potente gas de efecto invernadero.

Los datos de MethaneAIR y MethaneSAT y otras nuevas herramientas de detección remota, son un ejemplo de la revolución en transparencia climática que ayudará a la toma de decisiones sobre el desarrollo de políticas y regulaciones clave, incluyendo el reporte de emisiones y la implementación estatal y federal de los estándares de la EPA para reducir la contaminación por metano del sector de hidrocarburos.

Tengamos presente, amable lector, que al metano se le atribuye más del 25 por ciento del calentamiento global. Este gas de efecto invernadero, resultante de la explotación de los hidrocarburos, como ya anteriormente lo hemos señalado, atrapa más calor que el dióxido de carbono, lo que hace que sea 80 veces más perjudicial durante más de 20 años después de su emisión a la atmósfera. Por omisión inexplicable, durante mucho tiempo no fue señalado como un causante más del calentamiento global al evadir todo tipo de reglamentos internacionales.

Ojalá que ahora, con el apoyo de MethaneAIR, cuyo objetivo es medir eficazmente las cantidades de metano emitidas a la atmósfera, se tenga una información más precisa de este potente gas de efecto invernadero. Es el que más daño le está causando al planeta. Continuará…

