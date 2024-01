Con las alzas salariales, ni tanto que queme al santo

Aunque para el sector patronal encabezado por José Medina Mora, el costo laboral aumentará por diversas reformas a la seguridad social, nos hacen notar que los trabajadores tendrán que vérselas con el fisco. Con el incremento de 20% al salario mínimo, nos platican que muchos no saben o no les han dicho que el impuesto a pagar también sube, principalmente para aquellos que tenían un subsidio al empleo porque ya no les va a tocar, pues la empresa tendrá que retenerles el Impuesto Sobre la Renta debido a que ya no se actualizaron las tarifas del gravamen conforme a la inflación y, a partir de 2024, nos explican los que ya hicieron cuentas, que los trabajadores deberán pagar dicho impuesto y habrá más recaudación vía salarios.

México brilla por su ausencia en el Foro Económico Mundial de Davos

Nos comentan que se notó nuevamente la ausencia de México en el Foro Económico Mundial que se inauguró esta semana en Davos, Suiza. Nos reportan que el último funcionario mexicano que se paró en el evento fue Luz María de la Mora, cuando era subsecretaria de Comercio Exterior. Quien entró a la sede mundial del globalismo para llevarse los reflectores, nos dicen, fue el presidente de Argentina, Javier Milei, al advertir que el planeta está en peligro por abrir las puertas al socialismo.

Más vale tarde que nunca

A través de la Secretaría de Economía, nos hacen ver que el gobierno comenzó los estudios para explorar minas de grafeno. Se trata de un material que será mayormente demandado en el futuro en la industria de la aviación, automotriz, telecomunicaciones y en las baterías de litio por sus capacidades de conducción y resistencia. Aunque desde hace años estos sectores ya demandan el componente en varias partes del mundo, nos recuerdan que más vale tarde que nunca. Se espera que las exportaciones de grafeno arranquen el próximo año, pero todavía se desconoce si se otorgarán concesiones o el propio gobierno se encargará de la extracción.