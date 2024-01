De las marcas comerciales a la protección de tu marca personal en la era digital

Habrás notado que; de forma consciente o inconscientemente como consumidores identificamos marcas de determinados productos o servicios, que estos signos distintivos perceptibles por los sentidos que identificamos como marcas, llegan a lograr nuestra preferencia por cubrir las expectativas que teníamos de estos y por ofrecernos como usuarios, experiencias agradables en la compra que nos conducen a premiarlos con nuestra elección sobre otros de su misma especie o clase.

Quienes ofrecen esos productos o servicios bajo el amparo de una marca, la deben registrar de manera oportuna y adecuada, pues esto representa una ventaja competitiva y comercial que generalmente se traduce en el éxito de cada negocio.

Pero, qué pasa cuando en la era digital la marca no son unos tenis de la marca Nike ni un 328i de la BMW, sino que la marca; eres tú mismo, como dijo él autor Tom Peters en su artículo "The Brand Called You" (La marca llamada tú) publicado en 1997 en la revista Fast Company que le dio difusión al concepto "Marca Personal" donde se le da un sentido empresarial a tú personalidad, tú imagen, tú nombre y todas las creaciones originales que realices en línea y que se amparen bajo tu autoría.

Pero, a diferencia de las marcas comerciales el concepto de marca personal es mucho más amplio y se refiere a la manera que los seres humanos nos desenvolvemos públicamente en línea y fuera de línea. Lo que genera una imagen pública que los demás percibirán de ti tanto en el mundo real como en el mundo digital, lo que hace necesario estar muy atentos a su protección.

Recuerda que; como creativo de contenidos en línea, o sí eres un profesional que busca distinguirse de su competencia en redes o simplemente como usuario normal de la web, tanto en el mundo digital y fuera de él, existen diferentes estrategias y mecanismos legales tanto de derecho común como de propiedad intelectual para lograr una protección a aspectos específicos de tu marca personal.

Tú imagen esta protegida

Debes saber que tú imagen es la reproducción identificable de tus rasgos físicos sobre cualquier soporte material por ejemplo; sí te toman una foto o un video con un dispositivo y lo suben a redes.

No olvides que; tienes derecho sobre tu imagen, lo que significa que sólo tú puedes disponer de tu apariencia autorizando, o no, la captación o difusión de la misma.

Aunque la imagen de una persona en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se reduce a la protección de la persona retratada, en muchos casos la imagen personal representa el elemento fundamental de una marca personal en la web.

Es importante que sepas que tu imagen está reconocida como un derecho humano por nuestra Constitución y por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que México es parte y que además se protege como un dato personal en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, por lo que nadie puede usar tu imagen sin tu autorización y puedes acudir a diferentes instancias para evitar el acceso a tu imagen, oponerte y cancelar su utilización.

Registro de marca

Cuando una persona ha sobresalido o desea distinguirse en un entorno comercial competido por ejemplo con otros comunicadores, profesionistas o vendedores que presenta sus productos o servicios bajo su nombre propio puede y debe registrar su marca.

Es recomendable que registres como marca tu nombre propio, nombre artístico, nombre de personaje, máxime si cuentas con elementos que lo distinguen de otras personas que se dediquen al mismo giro que tú. Por ejemplo, “Jorgito Comunica” que además en su registro agrego un elemento grafico de su propio nombre, o en el caso del periodista “Raymundo Rivapalacio” que en su registro agrego su fotografía.

Hay que cuidar que sí tu nombre y apellidos coinciden con el nombre de una persona famosa, es probable que el IMPI te pueda negar la marca, por lo que puedes agregarle otros elementos que le den distintividad y novedad que son requisitos indispensables para su concesión.

Reserva de derechos al uso exclusivo

Si eres creador de publicaciones periódicas que lleven tu nombre como columnas o artículos, o realizas difusiones periódicas en línea como por ejemplo “hola soy German” inclusive si cuentas con nombres ficticios que la gente asocie a tu persona como por ejemplo el de los famosos youtubers; PewDiePie, Dude Perfect, VanossGaming, Markiplier, El Rubius, Fernanfloo, Smosh y Whinderssonnunes puedes registrar la reserva de derechos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, puede ser una opción viable al momento de proteger sí eres creador de contenidos como un programa de difusión periódica que lleva tu nombre.

Derechos de autor

Sí produces obras originales ya sean literarias, fotográficas, videográficas u otro tipo de material creativo automáticamente detentas derechos de autor sobre esas obras, la recomendación es agregar medidas tecnologías de protección como marcas de agua, uso de contraseñas para accesos, símbolos de ©, tu nombre y el año de creación de dicha obra.

Contratos de confidencialidad,

Si dentro de tus colaboradores existen personas que tienen acceso o comparten información tanto de tu persona, proyectos, negocios, asegúrate de realizar los acuerdos de confidencialidad, no competencia y no divulgación de aspectos que pudieran dañar tu reputación.

Contratos de colaboración

Si para la elaboración de tus creaciones, trabajas con otras personas, es importante contar con contratos y acuerdos por escrito que establezcan claramente los términos y condiciones de las creaciones, sin perder de vista la legislación autoral aplicable.

Nombres de Dominio

Si cuentas con un sitio web asociado con tus redes sociales, con tu marca personal, es importante obtener y conservar el nombre de dominio que se asocie a tu marca personal, con esto darás más énfasis a tu marca y en su caso evitaras que terceros realicen usos no autorizados.

Información de gestión de derechos

Aprovecha las herramientas que te brinda la información de gestión de derechos para dar seguimiento y monitoreo de tus contenidos en línea y rastrear usos no autorizados de contenido y marca personal en diferentes sitios y redes sociales.

Lo anterior es así porque en el mundo digital la información se difunde rápidamente y derechos humanos de fundamental importancia se pueden ver comprometidos, transgredidos y seriamente violentados, tales como: La reputación, el honor, la vida privada, lo que los demás piensan de la persona y por su puesto la propia imagen y puede tener un huella profunda y duradera que implica que se haga necesario cuidar, preservar y proteger a través de los diferentes mecanismos legales.

