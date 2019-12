La Antígona de Sara Uribe

La densidad trágica es el sello imborrable de Antígona González, la extraordinaria composición poética de Sara Uribe (1978), tamaulipeca por adopción. La actriz y directora teatral Sandra Muñoz se la encargó a la poeta en 2012 para su estreno en un teatro de Tampico. Hace dos semanas, en Guadalajara, mi amiga Erandi Barbosa me dio un ejemplar de la edición de 2019; solamente la conocía en la versión digital, que he leído y releído en la pantalla de mi iPad. Tener el libro en las manos, hojearlo con detenimiento, leerlo una vez más y asombrarme nuevamente por la fuerza y la oscura belleza del trabajo de Sara Uribe fue todo uno.

Antígona González no es, empero, la obra de una sola persona. En ella convergen una multitud de voces, antiguas y modernas, para darle una resonancia polifónica que me recuerda los textos de varios estratos ensamblados por Jaime Reyes.

Las numerosas fuentes utilizadas por Sara Uribe constan al final del libro, en una larga nota repleta de informaciones útiles y exactas, para quienes deseen atisbar los materiales originales. El espectro es amplio, generoso: desde el texto seminal de la tragedia de Sófocles hasta los testimonios recogidos en reportajes sobre estos años de la vida y la muerte en México. Detrás de esta composición está la inteligente curiosidad de Sara Uribe, que sin duda tiene el talante de los mejores lectores que son asimismo investigadores de sus temas.

Estamos ante una mexicanización, en clave del siglo XXI, de la tragedia de Sófocles. Con ello, Sara Uribe sigue el precepto enunciado con una claridad rotunda por Ezra Pound: Make It New. Ese it de la divisa poundiana es, en el caso de lo hecho por Sara Uribe, el antiguo texto griego, intocable e inmutable para ciertas formas adocenadas de entender la literatura y el valor de los textos, su lugar en nuestras vidas, sus alcances cuando los vemos contra el fondo, a menudo perturbador, de la historia.

El mérito de Sara Uribe en la composición de Antígona González es, por supuesto, enorme; nadie en su sano juicio podría regateárselo. Es una obra suya que ofrece a los lectores con generosidad admirable. Es ella una de las figuras más nobles, talentosas y radicales de nuestro tiempo mexicano.

Transmito a continuación, tal y como, a petición mía, los preparó para mí Erandi Barbosa, los datos en torno a esa edición de la obra de Sara Uribe en esta aparición de 2019: El libro Antígona González fue publicado en 2019 en la Colección 21 de El Quinqué Cooperativa Editorial, en coedición con Sur-plus. Puesto que la cooperativa estaba en un momento de transición entre el nombre Ámbar Cooperativa Editorial y El Quinqué, en el libro solamente aparece el sello Cooperativa Editorial. Por el momento y por la misma razón no cuentan estos editores con una página de Internet, pero los libros pueden descargarse de manera gratuita en PDF de la siguiente liga: http://bit.ly/2TswneE.