El crecimiento económico por sexenio

Desde que inició el actual sexenio la sociedad se polarizó a favor o en contra del actual mandatario. Se convirtió en deporte nacional señalar los aciertos o fracasos del Gobierno en turno y la comparación con otros sexenios estuvo presente todo el tiempo. Es un error estadístico comparar periodos de tiempo de tamaño distinto, por lo tanto, el desempeño económico global sólo puede compararse bajo bases sexenales. El INEGI acaba de publicar el PIB trimestral del cuarto trimestre de 2023, por lo tanto, tenemos ya información de cinco años de desempeño económico del actual Gobierno, mismo que puede ser comparado con el mismo periodo equivalente de sexenios previos. A pesar de la crisis económica de 2020 provocada por el confinamiento, la administración de AMLO no es la que presenta peor desempeño económico, por supuesto tampoco es la mejor, pero quedan algunos meses, que podrían marcar una diferencia importante.

La mejor manera de medir el desempeño económico es a través del Producto Interno Bruto por habitante o per cápita, en precios de un año fijo. Esa es precisamente la información reportada por INEGI. Para fines comparativos, el siguiente paso fue tomar dicha variable para los primeros cinco años desde 1980 hasta 2023 y comparar el desempeño económico de los primeros cinco años. Así, todos los datos son comparables.









Producto Interno Bruto per cápita, precios de 2018. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI





En adición al PIB percapita por sexenio se agregó una línea de tendencia exponencial, que nos indica la tasa de crecimiento trimestral para cada bloque de cinco años. Los resultados están en la gráfica previa:

El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado ni siquiera vale la pena comentarlo. Fue un desastre total y decrecimiento económico. Las cosas cambiaron con Carlos Salinas de Gortari, donde la tendencia se revirtió y tuvimos crecimiento económico positivo, mucho explicado por el apogeo de la corriente neoliberal. El sexenio de Ernesto Zedillo estuvo marcado por el tristemente célebre “error de diciembre”, que llevó a la economía a una crisis, de la que pudimos salir en el mismo sexenio y que prometía mantenernos en una senda de crecimiento.

El inicio del mandato de Fox fue de decrecimiento, muy probablemente alimentado por la crisis de las empresas punto com, a escala internacional. Su sexenio apenas implicó crecimiento económico, aún cuando significó una promesa de alternancia y prosperidad. El de Felipe Calderón ha sido el peor, medido en términos del PIB per cápita, del pasado reciente. Le tocó navegar por la crisis financiera internacional de 2008 y en los primeros cinco años de mandato entregó cuentas negativas.

Enrique Peña Nieto no entregó malas cuentas. De hecho, durante su gobierno la economía creció de manera sostenida, de ningún modo se puede decir que el desempeño económico fuera espectacular, pero no hubo decrecimientos ni crisis.

El actual gobierno atravesó por la peor crisis económica que se haya vivido en el mundo desde la Gran Depresión. Incluso la de 2008 palidece junto a la provocada por el confinamiento y cuyo virus se ha convertido en endémico. A pesar de ello el resultado en los primeros cinco años muestra una tasa de crecimiento positiva.

Medida con este rasero, ordenando por tasas de crecimiento del PIB per cápita de los primeros cinco años de Gobierno, quedaría como sigue: CSG, EPN, AMLO y FCH. A pesar de los datos, no debemos perder de vista que es más fácil tener tasas de crecimiento altas cuando se está saliendo de una crisis, si bien con CSG hubo crecimiento económico, lo cierto es que a finales de su mandato no habíamos alcanzado el nivel de 1981.

Al actual gobierno le quedan algunos meses. En términos del PIB, son tres trimestres que podrían marcar una diferencia importante hacia arriba o hacia abajo. Pronto lo sabremos.