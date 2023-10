La opinión positiva, no casual, del Consejo Judicial Ciudadano en favor de la Fiscal Ernestina Godoy

En la ciudad refugio, la Ciudad de México, en el año 2019, se emitió la "Alerta contra la Violencia de Género" lo que significó, entre otras, que se diseñaran políticas integrales para prevenir, atender y combatir la violencia machista, que fuera asignado presupuesto para que las instituciones de forma coordinada emprendan acciones integrales, se formularon reformas legales, implementaron estrategias específicas de investigación y prevención. Cada mes, desde que se emitió la Alerta, se realiza un informe de resultados sobre la estrategia y trabajo que hace la Fiscalía en coordinación con otras autoridades para erradicar todas las formas de violencia manifestada contra las niñas y las mujeres que viven o transitan en esta Ciudad.

Hagamos memoria, de entre los tantos procuradores que tuvo el DF, con la honrosa excepción del Mtro. Bernardo Bátiz, y si la memoria no me falla, los Procuradores no figuraban, eran comparsas de la impunidad y la falsedad; antes, se negaba, se ocultaba, se reclasificaban delitos en contra de niñas y mujeres, se maquillaban cifras, preferían dejar libres a los responsables, lo que se traducía en potenciales feminicidas sueltos y entre nosotras. La Procuraduría se transformó, no solo de nombre sino de fondo, llegó una mujer a la nueva Fiscalía General de Justicia, hablando de tiempo de mujeres y transformación. Es ella, la Fiscal General Ernestina Godoy quien ha garantizado el acceso de las mujeres a la justicia, una mujer que ha fortalecido Institución y le ha devuelto credibilidad. Las mujeres estamos tomando gran relevancia cuando de integridad y agallas se habla, es el caso de Ernestina, la Fiscal, una mujer progresista que ha enfrentado a la delincuencia, con principios e ideales bien puestos; bajo su mando, la Fiscalía ha colocado los cimientos para lograr una ciudad segura, democrática y con bienestar para nuestras niñas y las mujeres en su conjunto.

Hace apenas unos días informaba la Fiscal, Ernestina Godoy, que ha logrado hacer lo que en otros tiempos era impensable; los feminicidios disminuyeron, entre 2020 y 2023, en 37 %. Del primero de enero a septiembre del 2020 se registraron 60 lamentables y dolorosos casos de feminicidios, mientras que, en el mismo período, pero del año 2023 se presentaron la mitad de casos, que en su gran mayoría ya hay detenidos, judicializados y en prisión los probables responsables. Así como también merece la pena comentar del aumento de 67% en el número de personas vinculadas a proceso y en lo que va del año 2023 han tenido una eficiencia ministerial de 144%, reportó aumento de 150% en el número de sentencias condenatorias por feminicidio, registró incremento del 127% en el promedio de años de prisión por sentencia de feminicidio, es decir pasó de 28.1 promedio de años de prisión en el 2020 a 63.8 promedio de años de prisión en el 2023.

Derivado de lo anterior se puede concluir que, es ella, una mujer íntegra, Ernestina Godoy, quien está trabajando para sacar a los agresores de las calles, por lo que no es casual la opinión positiva que en días recientes ha manifestado el Consejo Judicial Ciudadano en favor de su ratificación. Y, la verdad sea dicha, se lo ha ganado porque los resultados lo han demostrado.

Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Mediadora Privada 610.

Twitter: DanielaCordAre

FB: DanyBatres Instagram: danielacordero.oficial