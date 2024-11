¿Gobierno casa por casa?

En efecto, es un hecho sin precedente, el Gobierno de la Ciudad de México ha emprendido una campaña casa por casa, en el que las y los titulares acuden de forma directa a preguntar a la gente lo que necesitan, atienden y resuelven sin intermediarios o gestiones complejas.

Encabezados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acuden a los domicilios, comercios y espacio público a visitar las alcaldías, colonias y barrios de la Ciudad de México, con la intención de resolver a vecinas y vecinos los servicios que requieren, sin importar si estos dependen del gobierno central o de la alcaldía, pues se trabajará de manera coordinada para resolver las problemáticas.

Los recorridos se realizan cada jueves de cada semana, se establece una demarcación a la que se acudirá, el centro de mando es instalado en alguna calle y se dividen los polígonos entre cada dependencia o entidad del gobierno, y es cuando se da el banderazo de salida por parte de la jefa de Gobierno para que se atienda de manera directa y hasta su puerta a la población.

Una vez que se levanta el censo de necesidades, como pueden ser mayor iluminación, seguridad, reparación de escaleras en unidades habitacionales, créditos de emprendimiento y un largo etc. Los datos obtenidos se concentran en una matriz que genera folios, estos son consultados y atendidos de acuerdo a la materia que corresponde. Son la jefa de Gobierno, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, y el responsable del programa Casa por Casa, Ángel Sánchez, quienes supervisan y acuerdan las estrategias de atención que no terminan el día de la realización de la jornada, sino hasta que es cerrado el folio porque se ha resuelto la petición.

Hace apenas un mes que inició esta administración, se han visitado ya 4 alcaldías con este programa: Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco y Álvaro Obregón, en todas han estado presentes además de funcionarios del gobierno, las y los alcaldes que corresponden a las demarcaciones. Se han resuelto miles de solicitudes de la población.

La implementación de este programa es una muestra de la forma de gobernar de la 4ta. Transformación, que se caracteriza por la cercanía a la población, gobiernos de territorio y no de escritorio. Rompiendo así la vieja práctica de que solo se visitaba a la gente en períodos de campañas. No, no es así en los gobiernos de transformación, el contacto ciudadano es permanente y sin distingo alguno.

Ha sido la misma titular del Ejecutivo local quien ha pedido a los servidores públicos volver al territorio, arraigarse con la gente y no perder de vista que su gobierno tendrá el mayor de los contactos con la ciudadanía. Cabe mencionar que el programa no es un esquema nuevo o piloto para Clara Brugada, es el programa que le permitió transformar Iztapalapa y colocarla como la demarcación con mayor atención directa del gobierno con la gente. Como ya es sello distintivo, acudirán a las colonias de mayor marginación porque por el bien de todos, ¡Arriba los de abajo!

