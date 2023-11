Acuérdate de Acapulco…

No he sabido de alguien que no conozca o haya escuchado una anécdota o tenga algún recuerdo de Acapulco. En mi niñez era costumbre ir a Acapulco, íbamos por carretera y después de un par de horas transcurridas, se hacía la pregunta obligada ¿Ya vamos a llegar? La respuesta era predecible, seguro que muchos, al igual que yo, escuchamos: pasando ese cerrito, y así pasaban junto con muchos cerritos varias horas más hasta que por fin el calorcito se hacia sentir y la bahía quedaba a la vista, era entonces que gritábamos ¡Ahí está el mar!

El pasado miércoles una tragedia azotó nuestro recuerdo, pero contrario a lo que muchos afirman, Otis no acabó con Acapulco y es que no se acaba con Acapulco de la noche a la mañana, es un pueblo guerrero y de lucha. La respuesta del gobierno federal fue rápida, precisa y oportuna. Los primeros minutos tras el paso de “Otis” ya se encontraban las autoridades, el ejército y la marina implementando el Plan DN-III, trabajando en la limpieza de calles/carreteras para transitar y hacer posible la llegada de apoyos.

El Gobierno de la Ciudad de México no se quedó atrás, el Jefe de Gobierno envió cientos de trabajadores, instalaron módulos de atención, enlace y contacto; la SSC y de Protección Integral aún dan apoyo a la población en Acapulco. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo han estado diariamente atendiendo e informando: Hay dinero para todas las necesidades de los afectados, hay dinero suficiente para poner de pie a Acapulco. Restablecimiento, a velocidad récord como en ninguna parte del mundo, la electricidad. Adelanto de 2 meses en la entrega de los programas de Bienestar. 10 mil personas se incorporarán al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Aumento al doble de las becas. De noviembre a febrero no pagarán luz. 250 mil familias recibirán una canasta básica por semana. Recibirán 8 mil pesos damnificados para limpieza y pintura de vivienda. Para la reconstrucción de 50 mil hogares, recibirán de 60 mil a 300 mil pesos. Suspenden cobro de los créditos del Infonavit por 6 meses, no se devengarán intereses. Trabajadores registrados ante el IMSS, previo al huracán, que no hayan ejercido crédito, podrán hacer retiro extraordinario de sus ahorros de vivienda. Suspenden obligación de aportación de cuotas Infonavit de los patrones hasta por 6 meses.

¿Qué no necesita Acapulco? Ya a estas alturas lo hemos identificado, sabemos lo que no necesita Acapulco y a quiénes no necesita; a los reaccionarios, no ayuda en nada su politiquería, la “ayuda” con propósitos electorales, la vileza de los conservadores, la indiferencia de la oposición ante el dolor, no se necesita de los manipuladores de la noticia.

Sabemos que necesitamos de Acapulco y Acapulco nos necesita, lo tenemos claro, porque para muchos de nosotros Acapulco es historia, es nostalgia, es infancia, adolescencia, es nuestros abuelos, nuestro pasado, nuestro presente, es, sin más, nuestro querido y bello puerto. Acapulco es y seguirá siendo el destino para el amor, para la familia, para el turismo y para la vida...

Mtra. Derecho Constitucional y D.D.H.H, Mediadora Privada 610.Twitter- @DanielaCordAre