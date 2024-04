La IA será un aliado para la fuerza laboral

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta fundamental para muchas empresas y organizaciones en todo el mundo. Según un informe de la consultora Gartner, para el año 2025, la inteligencia artificial generará más empleos de los que eliminará, y se estima que esta tecnología aportará alrededor de 15,7 billones de dólares al PIB mundial para el 2030.

Esta tecnología es capaz de procesar grandes cantidades de información de manera más rápida y eficiente que cualquier ser humano, lo que la hace muy valiosa para la toma de decisiones. Sin embargo, muchos temen que la inteligencia artificial pueda reemplazar a los trabajadores humanos, especialmente en los campos donde se requiere mano de obra barata.

La inteligencia artificial no va a suplir a los trabajadores, pero sí, va a suplir a todos aquellos que no estén interactuando o no sepan relacionarse con inteligencia artificial. La IA no va a suplir una industria, ni tampoco una profesión (en este caso, considero que evolucionaría), pero sí va a suplir a este personaje de esa profesión que no tenga interacción o un mínimo conocimiento o un mínimo interés de involucrarse.

Para darnos una idea, la quinta parte de los trabajadores en el mundo duda que pueda aprender a usar la Inteligencia Artificial para facilitar sus labores, de acuerdo al estudio Tendencias en IA que definen 2024 de PwC.

Por ello, es importante la capacitación de empleados en el uso de inteligencia artificial de una manera correcta. Llevandolo de esta manera, el empleado no se vuelve sustituible, sino se vuelve una parte fundamental en el uso de la inteligencia artificial para la creación de contenido o en el resultado, para que sea más eficiente.

En ese sentido, las empresas que ya están desarrollando sistemas propios, o bien, empezando usar herramientas de inteligencia artificial, también están empezando a capacitar de una mejor manera a su genta y a su vez provocando que la gente le pierda el miedo porque ya conoce los beneficios o la forma en como puede evolucionar sus funciones.

La inteligencia artificial requiere de especialistas, ya que las tareas sencillas en cada industria se automatizan rápidamente. Sin embargo, todavía se necesita la participación directa del ser humano, especialmente en los resultados finales. En muchos casos, la inteligencia artificial debe estar supervisada por humanos para garantizar su eficacia y seguridad.

México es uno de los países que ha estado rezagado en la implementación de inteligencia artificial en comparación con otros países de América Latina. Sin embargo, esta situación nos brinda una oportunidad para prepararnos y avanzar. Necesitamos capacitar a más personas en esta área y aprovechar el abundante material disponible para educarnos y subirnos a la ola de manera efectiva en la creación y aplicación de la inteligencia artificial.

Un estudio de Accenture reveló que el 61% de los empleados que trabajan en colaboración con la inteligencia artificial reportan una mayor satisfacción laboral.

En este sentido, aquellos que sepan aprovechar la inteligencia artificial para mejorar su trabajo y habilidades, podrán destacar sobre los que no lo hacen. La tecnología es una herramienta para mejorar la eficiencia y la productividad, no un reemplazo para los trabajadores humanos.

En conclusión, la inteligencia artificial es una herramienta que puede mejorar el trabajo y la eficiencia de las empresas, así como ayudar a resolver problemas complejos en diferentes áreas. No hay que temer su avance, sino saber cómo aprovecharla para obtener los mejores resultados. Al final del día, la inteligencia artificial no es una amenaza, sino un beneficio para los seres humanos.

Socio Propiedad Intelectual, Activos Intangibles y Tech Santamarina + Steta