Los trabajos del Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas

Esta semana inició el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Este foro, convocado por el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), supervisa los avances de la Agenda 2030 y monitorea el progreso en el cumplimiento en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, el tema del foro es “Reconstruir para mejorar después de la pandemia de COVID-19 y avanzar en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” y se concentra en cinco ODS específicos —4,5,14,15,17—. Quienes participamos en este evento, nos concentramos en la discusión de temas como la educación de calidad, la igualdad, el cuidado de los océanos y los bosques, así como la promoción de alianzas multilaterales para lograr estos fines. También, dialogamos sobre cómo garantizar el acceso a las vacunas contra el Covid-19 y los mecanismos para asegurar el acceso universal a la salud.



En estos días de intercambio, ha habido montones de participaciones que vale la pena destacar. En primer lugar, quiero subrayar el papel de Valentina Muñoz, una joven chilena de 19 años, defensora de los derechos digitales, que se define como STEminista —una combinación muy interesante entre STEM y feminismo—. Durante su intervención en este foro, Muñoz enfatizó la gran brecha de desigualdad de género que todavía hoy existe en la ciencia. En su discurso, hizo referencia a la reciente desafortunada resolución de la Suprema Corte estadounidense mediante la cual se deroga el derecho al aborto y afirmó que en el mundo de hoy “un hombre con una pistola tiene más derechos que una mujer con un útero”. Una crítica dura y muy pertinente en estos tiempos.



Mari Pangestu, quien hoy ocupa uno de los cargos más altos en el Banco Mundial como Directora de Desarrollo de Políticas y Colaboraciones, también tuvo una participación muy acertada al hacer una recapitulación de todas las crisis que hoy padecemos, incluidas la económica tras la pandemia y la social. Hizo un llamado al empoderamiento de las mujeres como uno de los mecanismos más efectivos para asegurar el desarrollo en el siglo XXI.



Por su parte, Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirmó que debemos evitar la aceleración de las tendencias de inseguridad alimentaria en los próximos meses y años. Esta podría ser la siguiente gran crisis para la humanidad por lo que es necesario garantizar la producción de cereales y hortalizas, así como proteger al ganado con tratamientos, vacunas, alimentos y agua.



Por último, quiero destacar la intervención de Kailash Saatyarthi, Defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Premio Nobel de la Paz en 2014, quien hizo una reflexión sobre el estado de la educación y el enorme reto que enfrentamos para disminuir la brecha de desigualdad entre los niños del mundo. En particular, luego de la pandemia esta brecha se agudizó, pues mientras algunos niños tuvieron el privilegio de contar con un maestro, otros tuvieron que tomar clases o con una máquina, un televisor o, simplemente, no tomaron clases.



México tiene algunas buenas noticias que exponer en este foro, en particular, en materia de igualdad y reducción de la pobreza. Me enorgullece mucho que somos el cuarto país con paridad en el Congreso y contamos con una de las reformas más completas en materia de paridad y combate a la violencia por razón de género. Somos un país pionero en este ámbito. En lo que refiere a reducción de la pobreza, la Secretaria del Bienestar, Yolanda Martínez, destacó el caso de Oaxaca, estado en el que 90 mil personas abandonaron la situación de pobreza y cerca de 88 mil dejaron la pobreza extrema entre 2016 y 2020.



El miércoles 13 de julio se celebrará el Foro de Parlamentarios en Naciones Unidas organizado por la Unión Interparlamentaria. Se espera la llegada de mas de 150 parlamentarios de todo el mundo y será un espacio idóneo para intercambiar punto de vista sobre la situación del mundo hoy, en particular sobre la guerra en Ucrania, que nos duele, nos afecta y nos compete a todos. Para terminar, quiero aprovechar este espacio para reconocer a todo el equipo de la misión de México en la ONU por su apoyo a la delegación mexicana y por hacer honor a nuestra tradición multilateral y diplomática.



Diputada federal