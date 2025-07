Una recapitulación del periodo extraordinario

El pasado 19 de junio, los 628 legisladores que integramos las Cámaras del Congreso de la Unión, fuimos convocados por la Comisión Permanente a celebrar un primer periodo extraordinario de sesiones en el que, como les describiré más adelante, se tratarían temas relevantes enviados por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.

En dicha convocatoria, se hizo de nuestro conocimiento que, a partir de las 12 horas del lunes 23 de junio, tendríamos diez días para desahogar el procedimiento legislativo de 16 asuntos. Lo hicimos en ocho.

Como Senadora, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos y de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, las dos comisiones encargadas de dictaminar 14 de los 16 asuntos, tuve el honor de participar en el trabajo de estas comisiones en las discusiones, el intercambio de ideas y reflexiones sobre los temas que se nos presentaron. Escuché con respeto y atención las valiosas intervenciones de mis pares y, como siempre lo he hecho, expresé mis argumentos, si estimé que estos podrían enriquecer realmente el debate.

Deben sentirse tranquilos, pues, el resultado de estas largas jornadas de trabajo es un país que contará con un marco jurídico más sólido, nuevas instituciones y el fortalecimiento de otras que ya venían realizando actividades sustantivas para la ciudadanía.

Así, el primer tema en el que me comprometí fue en la aprobación de una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para que, la Bandera Nacional sea izada en escuelas, edificios públicos y representaciones diplomáticas consulares de nuestro país en honor de 24 mujeres que han hecho historia en México, entre ellas, Tz'ak-b'u Ajaw, la Reina Roja; Señora 6 mono, gobernante mixteca; Sor Juana Inés de la Cruz; Xiuhtzatzin, gobernante de Tula; y Tecuichpo Ixcaxochitzin, hija del huey tlatoani Moctezuma II.

En materia de cuidado y protección del medio ambiente, voté a favor de no permitir que mamíferos marinos, como los delfines, sean utilizados en espectáculos fijos, sometiéndolos a tratos crueles. Por eso, reformamos la Ley General de Vida Silvestre, para que, estos animales no puedan ser usados con una finalidad distinta a la reintroducción a su hábitat natural o la investigación científica. También, modificamos la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, para proteger a una especie endémica de nuestro país: la totoaba, para permitir únicamente la exportación de carne de totoaba de manejo intensivo (totoabas de cultivo o acuacultura) siempre y cuando se cuente con un permiso de exportación, manteniendo la prohibición de exportación de totoabas vivas. Se protege también la vida de otras especies que suelen ser capturadas como especies secundarias o no objetivo, como es el caso de nuestra vaquita marina.

En cuanto a seguridad pública, aprobamos nueva y trascendente normatividad: la Ley de la Guardia Nacional, para reconocerla como una Fuerza Armada Permanente de Seguridad Pública Federal encargada de ejecutar, a nivel federal, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. También discutimos y aprobamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece que todas las instituciones de seguridad pública deberán compartir y actualizar diariamente la información que generen en el ámbito de su competencia, de manera desagregada, constante, permanente, veraz y verificada. Con la comprensión del papel que juegan las tecnologías y el uso de la información y la inteligencia en la protección de todas las personas, voté a favor de la expedición de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación en Materia de Seguridad Pública que, establece, de manera novedosa que la identificación y disponibilidad de los sistemas de inteligencia, las bases de datos, así como su consulta, acceso, interconexión, integración, procesamiento y sistematización, deberán ser empleados para desarrollar y fortalecer las tareas de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública y realizar operativos para la prevención del delito.

También, desde la tribuna del Senado de la República, además de hacer un reconocimiento expreso a los colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México, defendí mi voto a favor de las modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que crea la Plataforma Única de Identidad que se vinculará con diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos, lo que permitirá realizar búsquedas continuas y exhaustivas. Además, a partir de ahora, las autoridades que reciban un reporte o noticia sobre alguna desaparición deberán registrarlo de inmediato en este Registro, sin perder tiempo valioso para la localización de las personas.

En el mismo sentido, con las reformas a la Ley General de Población se reconoce a la CURP como la fuente única de identidad de las personas, será el documento nacional de identificación obligatorio en todo el territorio nacional.

Otras reformas igualmente trascendentes, en las que voté a favor, implicaron la creación de instituciones como: la Comisión Nacional Antimonopolio que asumirá las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica y algunas funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá a su cargo los temas de política pública de cobertura social, satelital y del espectro radioeléctrico; se crea el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios y la implementación de la Llave MX para que todas las personas puedan consultar los requisitos para los diferentes trámites a nivel federal y estatal.

Se creó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado en sustitución de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Fueron ocho días de estudio, trabajo y compromiso con todas y todos ustedes. He de reconocer el liderazgo del Coordinador de la bancada de Morena Adán Augusto López Hernández por el liderazgo y operación política para sacar estás reformas adelante. Gracias por confiar en mí para hacerlo representando la Ciudad de México.

Senadora por la Ciudad de México

@Cynthialopezc1