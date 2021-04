La Constitución y la dictadura

En memoria de Emilio Rabasa

Como ladrón en la noche,impulsó de último minuto un transitorio en la reforma a las leyes que norman la operación del Poder Judicial de la Federación para ampliar el mandato del ministro presidente de la. Se trata de un flagrante atentado a la Constitución, cuyo artículo 97 establece con prístina claridad que el pleno de la corte elegirá de entre sus miembros a su presidente cada cuatro años y que éste no podrá ser reelecto para el período inmediato anterior. Evidentemente una ley no puede contradecir y modificar lo que dice la Constitución, que es ley suprema.

Con un solo artículo transitorio, Morena logró vulnerar principios elementales del Estado democrático, como la división de poderes y el principio de constitucionalidad, y principios generales del derecho, como la no retroactividad y el hecho de que la ley no puede hacerse a la medida de una sola persona. Las justificaciones posteriores demuestran que no se trató de una equivocación sino un atentado con alevosía y ventaja. En palabras del propio ministro presidente de la Corte, cuando se discutió la ampliación inconstitucional del mandato del gobernador de Baja California, se trata de un intento de fraude a la Constitución.

Más allá del carácter abiertamente anticonstitucional de la medida, este episodio refleja cuatro modus operandi que Morena ha utilizado reiteradamente en el Congreso para atentar contra la constitución y la democracia. En primer lugar, el uso descarado de sus partidos satélites como esbirros a sueldo. Además, la propensión a incluir transitorios de último momento para “madrugar” a los colegisladores. Tercero, el atropello de los procesos reglamentarios del Congreso para acelerar e imponer sus reformas, como pretenden hacer en la Cámara de Diputados. Finalmente, la propensión a aprobar reformas legislativas que son abiertamente anticonstitucionales, cuyas acciones de revisión y control se acumulan en las bandejas de la Suprema Corte. Pareciera que el partido en el gobierno le apuesta a cooptar a la Corte para evitar que se pronuncie conforme a derecho sobre la avalancha de leyes contrarias a la Constitución.

Además de la división y equilibrio entre poderes, con esta maniobra artera se sacrificó en el altar de la arbitrariedad una reforma a la operación del poder judicial que llevaba más de un año en preparación y tiene el potencial de cambiar para bien el acceso a la justicia. Una reforma que podría haber sido aprobada por unanimidad y proporcionado un esperanzador respiro de unidad republicana en tiempos de polarización extrema, hoy está inevitablemente marcada por la sospecha. Una vez más, Morena privilegia la concentración del poder a costa de darle resultados a los mexicanos.

En las próximas horas, de forma atropellada y contraria a reglamento, se discutirá y votará en la Cámara de Diputados la minuta en cuestión, con el transitorio autocrático. Algunas voces razonables en el partido de la mayoría -las pocas que quedan- se han alzado en contra del atropello. Algunos comentaristas cercanos al régimen, que no quieren dar crédito a la involución democrática que se está perpetrando frente a sus narices, mantienen la fe en que se corrija el rumbo a tiempo. Todos los partidos de oposición hemos expresado nuestro rechazo, pero a Morena y sus comparsas les alcanzan los votos y no les estorba ningún escrúpulo. En caso de que logren su cometido, estaremos un paso más cerca de la dictadura.

Diputada Federal

