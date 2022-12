Derechos humanos: la piedra angular de la paz

La construcción de la paz está inseparablemente vinculada a los Derechos Humanos. Una depende de la otra. Y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebró este 10 de diciembre, vale la pena revisar este vínculo y su relevancia para superar las crisis que enfrenta la región.



Por principio, quiero destacar los siguientes argumentos como base de la discusión sobre la Paz y su vínculo con el avance de los Derechos Humanos. Son retomados de mi experiencia y algunos escritos de Johan Galtun y Miguel Concha.



1. La Paz no es la ausencia de conflicto. Es el trabajo permanente de escucha, diálogo y empatía entre individuos, comunidades y naciones en desacuerdo o en conflicto para construir acuerdos que refrenden la viabilidad de los sistemas de gobierno y marcos normativos como facilitadores de la paz.



2. La Paz no es lugar común e inamovible. Es la búsqueda constante de nuevas herramientas de diálogo que faciliten la resolución de nuevos conflictos sin recurrir a la violencia.



3. La Paz es fruto de la justicia y su mejor abono es el diálogo. Esta difícilmente se puede alcanzar sin atender causas estructurales o sin humildad para dar igualdad de voz y escucha.



4. La Paz requiere de la voluntad de todos los actores para salir de la zona de confort y tomar acciones contundentes que transformen conflictos en una agenda común. Es un diálogo que requiere de apertura a reconocer el papel de todas las partes en el conflicto y de disposición a “moverse”.



Y como ejemplos de las dificultades que implica impulsar estos preceptos en el 2022, rescato dos realidades.



Como parte de las discusiones en los foros preparatorios de la Cumbre por la Paz que promovemos en la región México-Estados Unidos, enfrentamos constantes desafíos para hablar de paz. Algunas personas, desde la indignación por la violencia y la injusticia vivida, manifiestan una crítica a la idea de “paz” señalándola como romántica, utópica e injusta que ignora agravios y desigualdades, descartando el diálogo como vía para la justicia.



Y luego en naciones como El Salvador, donde en plena afrenta contra el crimen que tanto dolor y muerte ha causado al pueblo de aquel país, se está desmontando el imperio de los derechos humanos y descalificando los mecanismos regionales e internacionales para poder perseguir a presuntos criminales y asesinos sin preocupación por el respeto a los derechos y la vida de estos sujetos.



Esta medida que aparentemente puede facilitar la acción del Estado para controlar el crimen, pone a este país a un centímetro, si no es que ya sucede, de que esta persecución atente contra la vida de gente inocente y restablezca el autoritarismo y el militarismo en aquella nación.



Frente a estos ejemplos, dos conclusiones:



Cuando las personas y grupos descalifican el valor del diálogo y la búsqueda de la paz, sólo se prioriza el interés propio y se mira al otro como el infierno (diría Sartre), lo siguiente será la profundización de la violencia para todas las partes.



Cuando las naciones rechazan el valor de los Derechos Humanos, abren una puerta de violencia que tardará muchísimo en poder cerrarse de nuevo. Hoy es un Presidente de El Salvador con amplio respaldo social, mañana cualquier autoridad local, policía o militar corrupta en aquel país podrá atentar contra la vida y los derechos de cualquiera de sus rivales y opositores gozando de plena impunidad. Un regreso al pasado dictatorial.



Hoy vale recordar que los Derechos Humanos surgen como producto de las lecciones de una de las peores guerras que la civilización humana ha vivido (Segunda Guerra Mundial) y su objetivo y valor principal es generar condiciones para la Paz, con justicia y dignidad.



Tanto individuos como naciones debemos valorar y comprometernos a construir la Paz de la mano de los Derechos Humanos. Es el camino más seguro para alejarnos de las crisis que pesan en nuestros hogares, comunidades y naciones. Sin necesidad de repetir episodios sangrientos del pasado.

