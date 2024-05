Yo repatrio, tú repatrias, ellos rematrian...

El viernes pasado, trascendió un comunicado de prensa conjunto entre la secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores, además del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sobre la “rematriación” de 19 bienes arqueo lógicos provenientes de Reino Unido, los cuales se encontraban en manos de un ciudadano británico, y pronto se “rematriarán” a México. No entendemos muy bien la intención de cambiar la “p” por la “m”, pero podemos suponer que es otro intento de modificar el sentido de la recuperación de piezas arqueológicas del actual gobierno. Para salir de la duda, algunos usuarios en redes sociales le preguntaron a la Real Academia Española si el uso de la palabra “rematriar” es válido y, por supuesto, contestaron que el verbo que significa devolver algo o a alguien a su patria (tierra natal o adoptiva ordenada como nación) es repatriar. ¿Entonces por qué estas licencias gramaticales de dos instituciones culturales y educativas? Algunos podrían pensar que es para dar la batalla en la lucha contra el partriarcado, etc, etc, nosotros que ya desconfiamos de todo, creemos que fue el intento para abrir un debate bizantino para desviar la atención de todos los problemas que cargan tanto el INAH como la Secretaría de Cultura. Pues no les salió el tiro.

Pablo Neruda en la campaña electoral

En medio de los dimes y diretes entre los candidatos Clara Brugada y Santiago Taboada a la jefatura de gobierno, un poema de Neruda quedó atravesado, y es que el aspirante opositor compartió un video en X, en donde se aprecia que una persona retira propaganda de su candidatura para colocar otras de la candidata morenista, acompañado de la frase: “Como diría el poeta Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. Brugada respondió que es un logró que “el candidato de la derecha cite a un poeta comunista”. Así las batallas culturales de los candidatos. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com

Foto: Captura de pantalla