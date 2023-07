Ya se va una de las peores funcionarias culturales del sexenio

Todo parece indicar que finalmente y después de una gestión muy pero muy accidentada, por decir lo menos, Lucina Jiménez deja en unos días la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y no precisamente en buenos términos. Curiosamente sobrevivió a uno de los peores escándalos de la vida cultural del país en el sexenio: abrir el Palacio de Bellas Artes para la celebración personal de líder religioso de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, hoy preso en Estados Unidos por agresión sexual contra menores de edad, lo cual Jiménez negó en público, y en privado echó la culpa a varios subordinados sin asumir responsabilidades como directora de la institución. En cambio, Lucina Jiménez no pudo resistir ahora ante las intrigas burocráticas, pleitos de godínez y el enfrentamiento con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. En Radio Pasillo de la Secretaría de Cultura y del INBAL no se habla de otra cosa que de los irreconciliables conflictos entre Frausto y Jiménez por diversas razones. La principal: que la directora del INBAL rechazara nombrar a Eduardo García Barrios como director de la Orquesta Sinfónica Nacional; además de una serie de conflictos por el control en los nombramientos en Artes Visuales, la Compañía Nacional de Teatro y otras áreas. ¿Quién sustituirá a una de las funcionarias culturales que más defraudó en el sexenio (y vaya que en este rubro la compencia está durísima)? Lázaro Cárdenas Batel y Héctor Vasconcelos son algunos de los nombres que suenan desde Palacio, pero no de Bellas Artes...; mientras que Frausto prefiere a incondicionales como Homero Fernández e incluso a su ex vocero y actual secretario de Cultura de Tlaxcala. ¿Ganará el mejor? De ninguna manera, en todo caso ganará el más obediente e incondicional para terminar con broche de oro la transformación del INBAL en el último año del sexenio. Agarrárrense...

Insensible respuesta de Conahcyt

Ya conocemos al nuevo Conahcyt pero aun así logra sorprendernos. Debido a las fallas de su plataforma Rizoma, más de 80 investigadores perdieron la oportunidad de aplicar a la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores. Los afectados han externado su inconformidad al Consejo, y ya no reciben ni respuestas vagas. Ayer, Conahcyt publicó en Twitter: "#TriunfoDelPueblo es avanzar en la independencia y soberanía tecnológica del país como ha sido la plataforma informática pública #Rizoma que ha migrado con éxito los 719 mil registros CVU". ¿Será ésta la respuesta de Conahcyt a los afectados por su deficiente Rizoma?



