¿Y el Colón? un patrimonio que se avientan INAH y CDMX

Más de un mes ha pasado desde que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que el Monumento a Cristóbal Colón será trasladado al Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, Estado de México. Y aunque el anuncio tomó por sorpresa a muchos, nosotros hicimos lo propio y le preguntamos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) los detalles de este traslado, fue un anuncio sin comunicado oficial. Para nuestra sorpresa, tampoco tuvimos una respuesta oficial del INAH, solamente se limitaron a decirnos que esa información la emitió el Gobierno de la Ciudad y que, en el momento en que el Instituto tuviera una postura oficial, nos la comunicarían. Pues bien, ya pasaron casi 40 días de ese anuncio y aún no hemos tenido respuesta. Por otro lado, le preguntamos al área de Comunicación de Sheinbaum la razón o razones por las que se decidió llevar la estatua de Colón a Tepotzotlán y, después de algunos días, nos respondieron que “la selección del museo la realizó un órgano colegiado del INAH de conformidad con los criterios que rigen sobre este tipo de patrimonio histórico”. Sin embargo, en el INAH no nos dicen nada. ¿A quién le hacemos caso?, ¿se llevará al Museo del Virreinato? Pero, además, y es otro tema pendiente, ¿qué sucederá con el pedestal, pieza clave e integral del conjunto escultórico de Cristóbal Colón, que se encuentra tomado por las colectivas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan? Ya preguntamos, pero, como en muchos temas de la administración cultural de la 4T, no hay respuesta y nos tienen con el alma en un hilo.

Metida de pata de Diego Prieto

Ante la exigencia de la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), que lleva dos años de protesta para que mejoren sus condiciones y que incluso acudió a Palacio Nacional el lunes para exigir se resuelva su problemática, el titular del INAH, Diego Prieto, no ofreció ninguna solución ni mostró la menor empatía. Mejor optó por mandar un saludo a la comunidad estudiantil. Así, tal cual. Lo que hizo enojar más a la comunidad de la ENAH: “No queremos saludos. Queremos condiciones laborales para profesores”, “parece burla”. Se ve que el INAH no sabe de control de crisis y que tampoco considera urgente la situación de la ENAH. En 2022, Prieto dijo que eran “inquietudes infundadas”. ¿Hipocresía, burla o indiferencia? Juzgue usted. Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com