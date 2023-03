En marzo se cumplen cuatro meses de irregularidades en los pagos del estímulo.del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), según la cuenta de Twitter POSDOCsinSNI, que —se lee en su descripción— lleva un grupo de dicho Sistema en posdoctorado Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), al que se le "suspendió el pago correspondiente al nombramiento".

"Hay becarios de nuevo ingreso y de continuidad a quienes no se les ha pagado ni un mes", se lee en la publicación y se detalla que a otros investigadores se les ha pagado un mes sí y tres no, o que han recibido dos estímulos consecutivos, seguidos de dos retrasos.También se denuncian situaciones en las que sí se ha recibido el estímulo, más no el retroactivo, y otros en los que el pago llega incompleto.

En este abanico de irregularidades —continúa la denuncia— los investigadores le han pedido una explicación directamente al Conacyt y el personal les responde de formas diversas: que no saben por qué suceden las irregularidades, que no hay presupuesto o que el pago llegará a finales de cualquier otro mes.





Con este mes (marzo) se cumplen 4 meses de irregularidades con los pagos del estímulo del SNI de los que somos becarios postdoctorales del @Conacyt_MX: hay becarios de nuevo ingreso y de continuidad a quienes no se les ha pagado ni un mes (1/7) — POSDOCsinSNI (@POSDOCsinSNI) March 27, 2023





En el tuit se subraya que los retrasos en marzo no fueron la excepción "A pesar de tener adscripción —es decir, cumplir con los requisitos del SNI— no estamos recibiendo el estímulo y tampoco nos han dado una explicación".

La denuncia termina con una exigencia para la Doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt: regularizar los pagos posdoctorales y de los investigadores, explicar la razón por la que suceden estar irregularidades en el cumplimiento de los pagos y comprometerse a que nunca se repitan dichas situaciones.

"Nos tienen en la incertidumbre y ni siquiera nos pueden dar una explicación franca y concreta de lo que está ocurriendo", concluye el hilo de Twitter.

