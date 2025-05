Un youtuber gringo logra mostrar que el patrimonio de México no se vende, nada más se alquila para Internet...

MrBeast, popular youtuber de origen estadounidense, hizo de nuevo lo que mejor sabe hacer: colocarse dentro de la polémica y conseguir millones de vistas en su canal de Youtube. Esta vez logró encender las alarmas de los internautas defensores del patrimonio mexicano, debido a que subió el sábado pasado un video de 15 minutos donde se le aprecia a él y a su equipo explorar las zonas arqueológicas de Calakmul, Chichén Itzá y Balamkanché, acceder a zonas cerradas al público, pernoctar al lado de pirámides y, supuestamente, volar un dron dentro de la pirámide de Kukulkán, todo acompañado de personal del INAH, entre ellos, el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda, su guía en el interior de las cuevas de Balamkanché. La polémica no tardó y es que MrBeast abre su video con un comentario que dice mucho de su recorrido por sitios patrimoniales del sureste México: “No puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto”. Luego de la viralización del material y de la oleada de críticas de cientos de usuarios que señalaron la folclorización de las culturas originarias “por parte de millonarios extranjeros” y la aceptación del INAH al permitir lo que el youtuber mostró en cámara, el Instituto intentó apagar el fuego con una tarjeta informativa en la que explicó que la visita de MrBeast se hizo dentro de los marcos normativos, con permisos aprobados por la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales, además de afirmar que el clip del youtuber muestra hechos que en realidad no sucedieron, como el descenso de un helicóptero o que el equipo haya pasado la noche en la zona arqueológica. El caso, lejos de apagarse, fue comentado ayer en una rueda de prensa por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien corrigió la información del INAH de forma tajante y señaló que “habrá las sanciones correspondientes”, en un momento en que pareció amargarse el anuncio de la primera edición de Original con arte utilitario. “Le pedí a Diego Prieto (director del INAH) una ficha, no es la primera vez que pasa, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios”, zanjó la funcionaria. MrBeast también ha explorado las piramides de Egipto y es reconocido por sus videos donde pone a competir a gente por dinero, contenidos que rebasan las 300 millones de reproducciones. Tras el anuncio de Curiel de Icaza queda saber qué tipo de sanciones habrá a pesar de que el INAH afirma que todo se hizo en el marco de la ley sin dañar ningún vestigio y respetando todos los protocolos. Veremos.

