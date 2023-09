Un proceso irregular en Sinaloa

El escándalo se desató en el Instituto Sinaloense de Cultura después de que a Miguel R. Guerrero, uno de los músicos que aplicó para el Taller de Ópera de Sinaloa, nunca se le respondió si fue aceptado para las audiciones presenciales. El problema es que conforme Guerrero rascó en el caso fue descubriendo una cadena de fallas en la que la primera que llama la atención es que el video que él subió a YouTube, como se le pidió para la audición, no tenía ni una sola vista. Su caso no fue aislado y según lo que el músico hizo público, les pasó a otros colegas. Son más las irregularidades que Guerrero denuncia, aunque la que más puede señalarse con pruebas concretas es la falta de respeto y cortesía de las autoridades ante los participantes por el tiempo y trabajo que implica grabar una audición. ¿Qué tendrán que responder el director y los profesores del Taller ante esta falta que Miguel R. Guerrero señala como un síntoma de muchas cosas que no van por buen rumbo?

Secretaría de Cultura ni ve ni escucha

La celebración a la vida y obra del famoso fotógrafo Héctor García, de quien se conmemoran 100 años de su nacimiento, continúa con exposiciones en diversos recintos públicos de la Ciudad de México, como el Museo Nacional de Arte, Los Pinos, el Centro de la Imagen y las rejas de Chapultepec. Sin embargo, Héctor García hijo comenta a la prensa que aún no hay apoyo para preservar el acervo de más de millón y medio de negativos de María y Héctor García. Investigadores nos explican que la realidad es que es María García quien continúa solventando todos los gastos, a duras penas. El hijo señala que sí les gustaría contar con apoyos, pues eso ayudaría a la conservación de este archivo que documenta la memoria gráfica de la segunda mitad del siglo XX. Héctor García hijo dice que han habido pláticas con autoridades, pero que no hay nada concreto. ¿Por qué razón a la Secretaría de Cultura le ha llevado tanto tiempo hacer algo al respecto? Esperemos que para cuando la Secretaría de Cultura reaccione, no sea demasiado tarde… (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)