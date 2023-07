Un nombramiento que revive el robo del siglo en Puebla

Desde el pasado lunes, Puebla, un estado con una riqueza cultural y patrimonial extraordinaria, tiene un nuevo secretario de Cultura, el contador público y sociólogo Enrique Glockner Corte, exsecretario de Bienestar Municipal en la ciudad de Puebla y hermano del director de las librerías Educal, que en realidad se coordinan desde el Fondo de Cultura Económica. Pero más allá de los lazos familiares, hay un lazo oscuro en esa dependencia que no hay que perder de vista y que tiene que ver con su antecesor, Sergio Vergara Berdejo, quien estuvo en el cargo desde el gobierno de Miguel Barbosa, y quien será objeto de una investigación por parte del gobierno de Sergio Salomón Céspedes para conocer el destino que el exfuncionario le dio a chips electrónicos que fueron adquiridos para asegurar más de 150 mil piezas del acervo de 21 museos poblanos, y que al parecer nomás no están donde deberían, aunque el mandatario aseguró que sí se compraron. No es un asunto menor, pues el gobierno de Barbosa denunció un saqueo y robo de obras documentales y de arte de museos como el del Barroco y la Biblioteca Palafoxiana. Un tema que seguiremos con lupa.

Escribanos a columnacrimenycastigo @gmail.com