Silencio y más incógnitas sobre el Centro SCOP

La Secretaría de Cultura y la de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte perdieron una vez más la oportunidad de ser transparentes con respecto a la obra que se realiza en el Centro SCOP, espacio que contiene obras murales de artistas como Jorge Best, Guillermo Monroy y Juan O’Gorman. Pese a que la sociedad civil, la comunidad académica, los artistas sobrevivientes y los hijos de los artistas ya fallecidos pidieran transparencia sobre el proyecto, en su último comunicado, las autoridades se limitaron a repetir lo que ya han hecho público: “Continúan las acciones de intervención que buscan preservar, salvaguardar y resguardar la obra” y “dichos trabajos especializados cuentan con aval, supervisión y acompañamiento en cada proceso por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”. En febrero, vecinos de la zona dieron a conocer a la prensa la información que les compartieron Secult y SICT sobre la creación del parque cultural en el que se convertirá el Centro SCOP, pero desde entonces ha sido una incógnita el por qué las autoridades no han compartido al público en general y a la prensa oficialmente el proyecto —pese a las múltiples peticiones que hemos hecho. ¿Por qué no hacer público el proyecto en el que trabajan? El silencio sólo da pie a la especulación.

Recordatorio en tiempos de microsismos

Los funcionarios aprovechan la menor oportunidad para colgarse medallas. Y los microsismos no son la excepción. Para muestra basta el tuit que ayer publicó la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto: “La infraestructura cultural dañada por los sismos se atiende con los cuidados necesarios entre autoridades y la comunidad”. Es elogioso, pero aún se sienten estragos del sismo de 2017. El Museo de la Caricatura, por ejemplo, padece desde hace años los golpes del 19S. Antes de autolanzarse flores podrían voltear a ver los proyectos que, por mil razones, no han atendido, y están cansados de ser ignorados por las instituciones.

Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com