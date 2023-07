¿Restauración o resanada en Xochicalco?

En el INAH no hay dinero para muchas cosas, pero es el colmo que en lugar de restauración ahora hagan trabajos de albañilería para atender zonas arqueológicas. Nos referimos a Xochicalco, Patrimonio Cultural de la Humanidad ubicado en Morelos que pasa por una gran resanada, que no restauración. Esto ha llamado la atención de propios y extraños, menos del INAH. Como esta columna no es especialista en restauración, hemos pedido la opinión de conocedores que, al ver las fotos, nos dicen que eso va para terraza de resort oaxaqueño que vuela. A la vista hay pretiles levantados a punta de cuchara grande que nada tienen que ver con el centro ceremonial. Ya hay quien comparó fotos antiguas y ha detectado que algunas piedras originales no se ven, ya no sabemos si porque quedaron tapadas o si las han quitado y ya. Por si fuera poco, hay manchas recientes hechas con mezclas sobre patios milenarios, quizá con la idea de que se parezca al estuco original. “Ha llegado a Xochicalco el estilo del Club Mediterranee”, nos ha dicho alguien muy sorprendido y enojado con este desastre. Esta columna, que siempre tiene ideas constructivas, propone aprovechar la resanada para instalar azulejos. Al menos se podrá limpiar mejor la mugre.

Xochicalco

Xochicalco

El Conahcyt se victimiza

Ya vimos que la noticia de la suspensión provisional de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) no le cayó bien al Conahcyt. El Consejo respondió con un comunicado más emocional que institucional, para informar que no había sido notificado. En ese mismo tono, el pasado miércoles en la sección “Quién es quién en las mentiras” se señaló que un grupo de investigadores y medios gestionaron un “nado sincronizado” para asediar al Conahcyt y se dijo que “la élite” no ve por los intereses de todos. Esta campaña del Consejo parece ser otro acto de intimidación contra el gremio que se defiende. Eso nos lleva a preguntar qué postura asumirá ante el litigio y si acatará la ley. Conahcyt suele no acatar las órdenes de los jueces, como no lo ha hecho ante el amparo ganado por Antonio Lazcano. Un juez ordenó al Consejo que diera una disculpa pública para el investigador, pero esa disculpa no ha llegado.

Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com