Promesas incumplidas

A pesar de que hubo un compromiso por parte de la Secretaría de Cultura, durante la reunión entre sus funcionarios y los medios de comunicación, para que todos los trabajadores con los que había pagos pendientes no tuvieran una amarga Navidad, parece que esta promesa no fue cumplida del todo. Nos cuentan (y además puede comprobarse en Twitter) que a varios se les pagó; sí, es verdad, pero aún quedan algunos que no han recibido lo correspondiente a diciembre y hay casos en los que, incluso, se adeuda noviembre. Suponiendo que hoy les pagaran, la Secretaría de Cultura está orillando a la parte más importante que la integra a vivir al límite, endeudada y en un círculo vicioso. Vale preguntar si quienes apoyan a esta administración no están pagando un precio muy alta debido a la austeridad franciscana.

melc