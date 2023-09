Prioridades científicas de Morena: ¿becas, vacunas? No: OVNIS

¿Que no hay becas para las futuras generaciones de científicos?, ¿que los laboratorios mexicanos apenas si sobreviven?, ¿que el Gran Telescopio Milimétrico ya casi no cuenta con fondos? Ninguno de esos problemas son prioridad en la agenda de Morena, que está en la luna y considera más urgente organizar una Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados, con el conductor de televisión Jaime Maussan como atracción principal.

Usted dijera, al menos hubo un grupo de científicos mexicanos presentes, de la UNAM o de cualquier otra universidad prestigiada de México, pero como acostumbra la 4T, los científicos una vez más fueron ignorados. ¿Y Conahcyt? Álvarez-Buylla se quedó muda, quizás para no intervenir con el show de sus colegas militantes de partido.

