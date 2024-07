Malas noticias para Taibo en el gabinete

La designación de Mario Delgado como el titular de la Secretaría de Educación Pública en el gabinete de Claudia Sheinbaum es un tremendo revés redoblado para el camarada Paco Ignacio Taibo II. Queda en “veremos” su aspiración de continuar en otro periodo al frente al Fondo de Cultura Económica, como señaló a principios de este año, debido a que desde 2019, en varios momentos, ha hecho pública su animadversión hacia Delgado, a quien ha acusado de tener una desconexión con la militancia morenista y de haber provocado que Morena perdiera su talante militante. Incluso en 2021 Taibo le mandó a decir: “Si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca”. En ese entonces también opinó que Morena, encabezado por el ahora futuro titular de la SEP, era “un partido ‘blandengue’”. Hoy a Taibo II le quedan algunos caminos que aquí enumeramos: comenzar a poner orden para dejar el FCE, que depende de la SEP, o apechugar y pedirle disculpas a quien podría ser su nuevo jefe si es que quiere continuar en la tarea de que el Fondo de Cultura Económica se convierta en lo que sueña: una empresa que edita, distribuye y fomenta la lectura en México, tarea que, por cierto, hasta ahora no está oficial ni legalmente concluida.

Le cuentan los días a Álvarez-Buylla

Y hablando de despedidas, parece que los ánimos no se enfrían entre Conahcyt y la comunidad del INAOE y el Gran Telescopio Milimétrico. Ya le hemos comentado que, tras las protestas de la comunidad ante la incertidumbre presupuestaria del telescopio, en un comunicado el Conahcyt desmintió la situación y acusó a los científicos de “impulsar narrativas alarmistas y lejanas del interés científico”, pero no dijo cómo va a garantizar recursos para que el GTM termine el sexenio. Pues lejos de buscar la reconciliación, nos cuentan que de manera verbal el INAOE prohibió a los investigadores hacer publicaciones o notas sobre el GTM. La comunidad del centro público de investigación siente miedo, incertidumbre, ansias por el fin de la gestión de Álvarez-Buylla frente a Conahcyt, y esperanza en el próximo sexenio. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com