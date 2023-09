¿Las momias de Nazca o los extraterrestres desestabilizan la 4T?

La Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados que organizó el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, sólo demuestra la ignorancia de los que legislan en el país. Además del desdén hacia los científicos, al morenista no se le ocurrió que podría involucrarse e involucrar a las autoridades mexicanas en un delito. Incluso uno de los ponentes reconoció que las momias de Nazca que presentaron se habían excavado de manera “informal” (por no decir, ilegal). ¿Nunca se le ocurrió al diputado (que es abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho) que el hecho de extraer reliquias arqueológicas de otro país tiene implicaciones legales? El Ministerio de Cultura de Perú ya revisa la situación legal en torno a las momias, ¿será que los caprichos de Gutiérrez Luna lleven a un bochornoso roce de escala internacional? Consultamos con la Secretaría de Cultura federal su postura al respecto y solicitamos más información sobre la denuncia legal que mencionó Leslie Urteaga, ministra de Cultura en Perú, a medios locales, pero no parecen estar enterados porque la respuesta fue que “buscarían información”. Todo esto es un suceso irónico para el gobierno de la 4T que se jacta de ir gritando por todo el mundo y a los cuatro vientos: “Mi patrimonio no se vende”... Por cierto, ¿cómo es que dichas momias pudieron llegar a México sin prender las alertas por parte de las aduanas?, ¿será que el Gobierno mexicano no cuenta con protocolos eficientes para combatir el tráfico ilegal de patrimonio arqueológico?

Me canso, ganso, dicen en la OSSLA

Nos cuentan que siempre no se va a lanzar la convocatoria que se tenía proyectada para designar al nuevo director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), por lo que la intención inicial es, al menos, elegir entre alguno de los directores invitados. El problema es que, al interior de la orquesta, hay una sensación de incomodidad e incertidumbre porque, nos cuentan, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, está metiendo presión para que el director que quede sea Eduardo García Barrios, “El ganso”. No sólo a los músicos no les agrada la situación, también nos informan que hay empresarios que no ven con buenos ojos la situación y quieren sugerir algún candidato que les guste más. Hasta la Sociedad Artística Sinaloense (SAS) ha sentido la presión para que “El ganso” quede al frente de la agrupación. Por otro lado, una de las personas que más apoya a García Barrios, nos informan, es el promotor cultural y director de escena, Miguel Alonso Gutiérrez, aunque parece que son más los que no quieren ceder a la presión de la 4T a pesar de sentirse acorralados. (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.