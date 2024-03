Las aclaraciones tendenciosas del Conahcyt sobre Rizoma

“Rizoma es un proyecto eficiente y efectivo”, insiste Conahcyt, la mismo dependencia que el año pasado tuvo que extender una semana más la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores por las fallas de Rizoma y que abrió en dos ocasiones de forma extemporánea la plataforma para aquellos que se vieron afectados por las fallas. A través de un comunicado, Conahcyt afirma que el mantenimiento anual de Rizoma es más económico, 495 mil 531.14 pesos, comparado con la plataforma anterior: 1.4 millones de pesos, aquí valdría la pena recordar que no pocas veces lo barato sale más caro. Por último, y lo más importante, Conahcyt afirma que EL UNIVERSAL hizo “aseveraciones que faltan a la verdad” en el reportaje “Rizoma costó 90 millones, pero es una plataforma deficiente”, soslayando que este periódico sólo es el mensajero porque las deficiencias fueron denunciadas por investigadores y por la Auditoría Superior de la Federación, a la que ni por asomo menciona en el comunicado dizque aclaratorio. ¿Quién lanza información tendenciosa y pretende desinformar a la comunidad científica? Para no provocar su enojo, sólo daremos aquí las iniciales de la responsable de esto: María Elena Álvarez-Buylla.

La secretaria de Cultura local se lanza contra periodista

Lo que pudo ser un simple error de dedo o de autocorrector, se convirtió en un mal rato para la secretaria de Cultura de la CDMX, Claudia Curiel de Icaza, quien, con el afán de festejar que el Foro Alicia reabrió sus puertas como el primer Espacio Cultural Independiente registrado en la capital, no se fijó en su ortografía y escribió en X, “Rivera”, en vez de “Ribera”, para referirse a la colonia Santa María la Ribera, que ahora albergará al recinto. Pues bueno, aunque un par de personas se lo señalaron en los comentarios, fue hasta que el escritor y periodista Héctor de Mauleón se lo señaló: “Leyeron bien: en ‘Santa María la Rivera. Excelentes funcionarios sin idea de la ciudad que gobiernan’”. Y ahí no acaba, pues Curiel se tomó un tiempo para responderle a De Mauleón en una publicación, en la que lo acusó de hacer “periodismo barato”. “Fue error del auto corrector y no lo bajé por el impacto que tuvo. Qué periodismo tan barato. No se informó de nada sobre este gran acontecimiento. Cambio y fuera, genio de la ortografía cibernética”. Uy, esperamos que a la secretaria ya no se le olvidé revisar la ortografía de sus publicaciones, porque, como le comentaron usuarios de redes, “errar es de humanos, pero no le eche la culpa al periodista”. Escríbanos a crimeycastigo@gmail.com