La Secretaría de Cultura “se reserva” ganancias de Original

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, afirmó en conferencia que las ganancias de 2021 y 2022 del encuentro textil Original son datos reservados debido a que se intenta no vulnerar la privacidad de los artesanos. La funcionaria añadió que se está buscando una manera de dar a conocer los beneficios de Original para la comunidad de artesanos, pero sin divulgar cifras o números. ¿Entonces? Si no se dan a conocer ganancias, ¿cómo comprobar que hay un beneficio económico para los participantes? Cuestionada por medios de comunicación sobre el presupuesto para las tres ediciones de Original, Núñez Bespalova afirmó que la inversión para este encuentro sale del bolsillo del Estado, pero que las ganancias van directamente a los bolsillos de los artesanos. No cuestionamos este hecho, sino que, en esta administración cultural que parece dar patadas de ciego en muchos de sus eventos, Original es de los proyectos más rescatables del sexenio. ¿Por qué ese afán de no ser transparentes? Núñez Bespalova informó que en Original 2021 se invirtieron 34 mdp; en 2022, 55; para este año se planteó no rebasar esta última cifra. Veremos.

Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com