La crisis en la ENALLT escala

La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT-UNAM) vive una crisis desde hace varios días y esa crisis, a pesar de cartas firmadas por más de 280 alumnos y 30 maestros, no se ha resuelto. Nos cuentan que la gota que derramó el vaso fue la no recontratación del profesor Demetrio Ibarra Hernández, quien fundó y era el jefe del Departamento de Traducción e Interpretación de la Escuela, y quien, dicen los quejosos, fue maltratado y considerado persona non grata por las autoridades de la Escuela que encabeza María del Carmen Contijoch. Sin embargo, las demandas van más allá de ese tema laboral, pues la comunidad de profesores del área de traducción acusa una discriminación que se ha vuelto intolerable contra los alumnos y profesores, exigen que pare y por supuesto que se atiendan sus peticiones. Hay quienes señalan que en la ENALLT están pasando cosas graves, como que incluso le quieren quitar esa última T, de Traducción, al nombre de la escuela. ¿De veras se pretende desaparecer la formación de traductores? Ojalá la Universidad, o al menos la Escuela, aclare lo que tengan que aclarar pronto.

Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com



