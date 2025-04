La convocatoria y el proyecto cultural fantasma del IMSS

Han pasado varios meses desde que inició el segundo piso de la transformación cultural pero la curva de aprendizaje se prolonga tortuosamente. Lo decimos por la desconcertante presentación del “Convenio para la convocatoria nacional escenarios IMSS-Cultura 2025-2026”, ocurrida hace unos días a cargo de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, y del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo; a tan relevante anuncio fue convocada la prensa nacional, pero ¿qué creen? Que la invitada principal, es decir, la convocatoria, no estaba lista, así que nadie pudo enterarse de los detalles de este proyecto en el que el segundo piso de la transformación se dispone a emprender un proyecto cultural federal justo en los mismos espacios donde el primer piso de la 4T hace tiempo anunció otro ambicioso proyecto cultural que es un fantasma... ¿Raro? Sí, muy raro, se los explicamos: en agosto de 2023, el mismo Zoé Robledo (que ya no está para curvas de aprendizaje en su segundo periodo al frente del IMSS), en medio de la celebración por los 80 años del Instituto, anunció, junto con la entonces secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, el plan para reconvertir los teatros del IMSS en una red de cines que, casi dos años después, no funciona, no existe, no se sabe nada de ello, haga usted de cuenta que fuera un medicamento de la farmacia del IMSS: ni sus luces del producto... Dos años después, sobre esa misma infraestructura cultural se anuncia la reactivación de los teatros a partir de una convocatoria que, por alguna razón técnica, no estuvo lista el día de su presentación... Como cuando alguien tiene una cirugía programada en el IMSS y en la ventanilla de ingresos le avisan que no se va a poder porque algo en el quirófano no está listo... Uf, cosas que seguramente pasan hasta en Dinamarca... Así que, como no hay convocatoria aún, el IMSS y la Secretaría de Cultura federal le han informado a sus pacientes de la comunidad teatral que regresen a la ventanilla en la primera semana de abril, a ver si ya se puede operar el convenio... Esperemos que, cuando finalmente nazca, la retrasada convocatoria no venga con el cordón umbilical enredado en el cuello...

