¿Inauguran nueva forma de dirigir la cultura?

La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció a quienes dirigirán Canal Once y Canal 22, que serán Renata Turrent y Alonso Millán Zepeda. El nombramiento de Turrent no entusiasmó en redes sociales, se revivió la polémica de 2022 donde expresó posturas transfóbicas en un programa transmitido en Capital 21 (que dirige Millán Zepeda) y su crítica a las escuelas privadas, aunque sea egresada del Tecnológico de Monterrey. Más allá del ruido, lo que en esta situación llama la atención es que fue la presidenta quien designó a estos funcionarios, cuando eran cargos que elegía la persona al frente de la Secretaría de Cultura, que en este caso sería Claudia Curiel de Icaza. ¿Qué significa esto, que Sheinbaum no soltará las riendas, no delegará? ¿La presidenta electa también elegirá y anunciará a los titulares del INAH y el INBAL, institutos claves en cultura? Habrá que ver.

Beatrix Cenci, un reto más para Katzarava

Hace unos días supimos —en voz de su titular, María Katzarava— que la Ópera de Bellas Artes (OBA) estrenará la Beatrix Cenci, de Alberto Ginastera, uno de los grandes proyectos para los siguientes meses en la OBA. Al hablar de la violación de un padre a su hija, la historia de Beatrix Cenci es densa, difícil y necesaria, pero la elección se complica cuando vemos con lupa ciertos hechos: valdría la pena recordar que no se retomó la promesa de llevar a escena, desde la gestión de Alonso Escalante, la Lady Macbeth, de Shostakóvich, ópera de altísimo nivel que también cuenta una historia de empoderamiento y la gran dificultad vocal técnica que le requiere Beatrix a los protagónicos, da para pensar que esto no saldrá bien. (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)