El Museo Yancuic yace en Iztapalapa

En vísperas del Día del Niño los niños del Oriente de la ciudad podrían ir al Museo Infantil y Juvenil Yancuic, pero tendrán que seguir esperando, pues aunque ya está construido, pinta para seguir cerrado. Ni un alma se ve en el inmueble, mucho menos señal de que está siendo equipado. A ver para cuándo queda el proyecto que lleva años. Parece que sólo queda ver a “la Rosalía” en el Zócalo. ¿Debería apostarse por eventos costosos y con estrellas supercomerciales o tener infraestructura cultural digna y funcional?, sobre todo en una zona como Iztapalapa, que carece de oferta cultural.

¿AMLO le teme a la oposición en el Senado o a Poniatowska?

La escritora Elena Poniatowska recibe hoy la medalla Belisario Domínguez, en la sede de la Cámara de Senadores. A la ceremonia solía asistir el Presidente, como lo hizo Enrique Peña Nieto o el propio Andrés Manuel López Obrador, quien en 2019 acudió a la ceremonia de premiación de Rosario Ibarra de Piedra. Sin embargo, este año no se le verá en el evento, argumenta que “no hay condiciones” y que debe “proteger la investidura presidencial”. ¿Será que teme enfrentarse a los reclamos de los senadores o le teme a Poniatowska, quien de un tiempo para acá no ha tenido empacho en hacerle algunas críticas? nos recuerdan que en la FIL Monterrey de 2022 declaró: “No ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura”, y dijo sentir tristeza y dolor por la postura del presidente al no escuchar la crítica.

El periodismo cultural necesita al INAI

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue golpeado, otra vez, por el gobierno federal. Desde la negativa de hacer público su título de licenciatura, el presidenteha dedicado segmentos de su conferencia a afirmar que el INAI no sirve para nada. “¿Saben para qué sirve ese Instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios… Sería mejor que no existiera, así se ahorrarían mil millones de pesos”, expresó en la Mañanera del pasado 14 de abril. Lo cierto es que reporteros de todas las fuentes, incluidos los del periodismo cultural, utilizan al INAI para pedir información que no se podría obtener por otros medios, así como para corroborar datos, transparentar presupuestos y señalar errores. Con estos comentarios despectivos contra el INAI parece que el Presidente indica que la información que no se emite desde la Mañanera son meramente calumnias y ataques contra la 4T. (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)