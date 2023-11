El desorden de los Premios Nacionales

En fast track se anunciaron los cuatro ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2022, y antes de tres días se realizará la ceremonia de premiación para los galardonados de este año, que se llevará a cabo mañana en el Palacio de Bellas Artes. Un acto veloz que contrasta con el tortuguismo con el que se anunciaron a los cuatro ganadores del Premio Nacional de Ciencias, que no solo dejó de darse durante dos años (2020 y 2021), sino que, además, desde mayo se anunciaron a los ganadores y es la hora que aún no se realiza la ceremonia. No significa que la Secretaría de Cultura (a cargo del Nacional de Artes y Literatura) sea más eficiente, sino que más bien aprovechó la entrega, esa sí inminente, del Premio Carlos Fuentes, que debe darse en noviembre, y aprovechará el reflector que tendrá Elena Poniatowska, ganadora del Fuentes, para premiar a la traductora Selma Ancira, a la actriz María Rojo, al historiador Antonio Rubial y a la cocinera zapoteca Abigail Mendoza; más bien vuelve a mostrar la ineficiencia, aún mayor, de la Secretaria de Educación, a cargo del Premio de Ciencias. Y esto a pesar de que una de las galardonadas, Annie Pardo Cemo, es la madre de Claudia Sheinbaum. Pues aun así, el tortuguismo ha impedido a Roberto Escudero Derat, Edda Lydia Sciutto Conde y Gustavo Mora Aguilera, los otros científicos galardonados, recibir su Premio.

¿Por qué salió Escalante de la Compañía Nacional de Ópera?

La salida de Alonso Escalante de la Compañía Nacional de Ópera no era ningún secreto. Desde la semana pasada se rumoraba que eran los últimos días de Escalante en el cargo y que María Katzarava quedaría en su lugar. La profecía se cumplió. Su renuncia, nos cuentan, se pidió desde el viernes pasado y tuvo mucho peso que el montaje de Florencia en el Amazonas —la gran obra de Daniel Catán, que hubiera sido una oportunidad de lujo para lucir al talento mexicano en el mundo— no fue lo esperado. También tuvo impacto que saliera a la luz que la escenografía de Philippe Amand fue un reciclaje de los barandales de El juego de los insectos, de Federico Ibarra, y el barco de Salsipuedes o el amor, la guerra y unas anchoas, también de Catán. Dicen, además, que si Katzarava quedó en el lugar de Escalante es porque Lucina Jiménez, directora del INBAL, la apoya mucho. Escribamos a columnacrimenycastigo@gmail.com