El a, b, c de los libros de texto, según el Conahcyt

El Conahcyt organizó el seminario “Diálogos sobre los nuevos Libros de Texto Gratuitos” para hablar sobre los nuevos Libros de Texto Gratuitos. La primera sesión del conversatorio contó con un panel que parece no estar abierto al diálogo, pues no es nada diverso: participaron Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos, SEP; Lev Velázquez Barriga, coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación; Richards Alberto Monroy Acosta, de la Secretaría de Educación Pública; Fabiola Moreno Lima, de la Dirección General de Materiales Educativos, SEP, y Axel Didriksson Takayanagui, todos ellos miembros del Comité Ejecutivo del Pronaces Educación del Conahcyt. También participó María del Consuelo Valle Espinosa, a quien presentaron como excatedrática de la Universidad Autónoma de Baja California, pero también es militante de Morena. La falta de pluralidad de voces en el panel no debería sorprender, se advierte desde el título de la primera sesión de la plática que es un poco más de lo mismo del discurso que ha manejado la 4T para defender los LTG, pues se llama “Los nuevos Libros de Texto Gratuitos. Continuidad del diálogo”. Por último, Conahcyt justifica que organizó este seminario como parte de sus responsabilidades de la Nueva Ley de Ciencia: “En cumplimiento de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), el Conahcyt, mediante el Pronaces Educación, organiza esta sesión”. Estaba tan buena la propaganda que poco más de 60 personas vieron la transmisión…. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.