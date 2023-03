¿Dónde celebró su cumpleaños Alejandra Frausto?

El deber, que es una cruz, hace que la gente que trabaja mucho se olvide hasta de su vida personal, como la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que tuvo que pasar su cumpleaños en plena visita de trabajo a Italia, el sábado 25 de marzo. Ufff. Ella, que seguro hubiera preferido celebrar sus 51 años en Tlaxcala o Chilpancingo, con unas tlatlapas o un pozolito verde, tuvo que sacrificarse y festejar en Roma seguramente con puros productos occidentales como pasta y vino. Pero, porca miseria, la agenda es una estricta tiranía y ni modo, por mala pata coincidieron así las cosas. Es que eso de ser servidor público en la 4T no es vida, de veras.

El Estanquillo estrenará director

Nos cuentan que ya es cosa de trámite para que se nombre a quien sustituirá a Enoc de Santiago en el Museo del Estanquillo. Si no sucede un imprevisto, el editor y periodista Alejandro Brito será el nuevo director del recinto capitalino con el que tiene vínculos por la cercana amistad con Carlos Monsiváis. Brito no cuenta con experiencia en este ámbito, pero conoce como pocos las ideas e intenciones de Monsiváis al ir adquiriendo su colección. De consumarse el nombramiento, esperemos que Brito honre a su maestro, no como otros, hoy poderosos funcionarios de la 4T que en sus orígenes fueron formados y apoyados por Monsiváis, pero ahora callan y voltean hacia otro lado ante el desmantelamiento cultural y la criminal discriminación institucional contra el colectivo LGBT que exige, por lo menos, abasto de medicamentos especializados y urgente distribución de vacunas contra la viruela símica. Una vergüenza, ¿o no, Monsi?, donde quiera que estés… Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com