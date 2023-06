Conahcyt se hace bolas con sus nuevas reglas

Conahcyt negó becas a poco más de 300 estudiantes de posgrado del área económico-administrativa porque consideró que no es un área de prioridad nacional. Cuando los estudiantes se manifestaron a las afueras de sus oficinas, Conahcyt les explicó que bajó de categoría su campo de estudio porque las universidades no detallaron el impacto social que tienen estos estudios. Aunque algunos aceptaron la versión del Consejo, otros alumnos señalaron que fue una salida fácil de Conahcyt echarle la bolita a las universidades, por cierto, 16 en total. ¿Cómo es que 16 universidades de todo el país pudieron cometer el mismo error? Al nuevo Conahcyt le gusta delegar responsabilidades porque no sólo pidió a los estudiantes que fueran a ver qué onda con sus instituciones (que ya están interviniendo y negociando una solución, como la UNAM y UAM), también les encargó que atendieran a la prensa y además se negaron a publicar un comunicado oficial sobre el acuerdo al que llegó con estudiantes afectados porque prefiere que ellos sean “los voceros”.

Canal 22 celebra 30 años con propaganda

El viernes pasado, Canal 22 celebró sus 30 años con una ceremonia que contó con la presencia de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, y otros invitados clave de los medios públicos, como Pável Granados, director de ese medio, y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Pero más que ceremonia, el acto pareció una competencia de autoelogios, en la que Frausto afirmó que la situación del Canal 22 va viento en popa y que la programación cultural en México va mejor que nunca. ¿Será? Si echamos un vistazo, nos damos cuenta de que la mayoría de los programas se dedican a enaltecer las obras prioritarias de la 4T; por ejemplo, el Tren Maya tiene un programa especial y muchos de los invitados de programas como Debate 22 y Me Canso Ganso son afines al gobierno; nada de pluralidad a la vista. Hace meses le contamos en estas páginas que una de las características principales de un medio público es la independencia editorial. ¿Dónde quedó la independencia de este medio público?

