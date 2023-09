Conahcyt pagará Premio con puro “reconocimiento”

Los que redujeron las becas de posgrado a nivel nacional y para estudios en el extranjero, y que han arrastrado un déficit presupuestario de mil 432 millones de pesos, ahora nos traen el Premio Nacional a Proyectos Exitosos de Prevención y Gestión Integral de Residuos 2023 en el que el premio es “un reconocimiento y difusión en los medios masivos de comunicación y en redes sociales”.

Así como lo lee, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) no tiene fondos --o no quiere-- para impulsar proyectos científicos y tecnológicos en un campo tan urgente, como es el manejo de residuos. Si bien también se ofrece como premio una obra de arte, miembros de la comunidad científica y tecnológica no pueden evitar preguntarse “¿Alguno de ustedes come de reconocimiento?”.

