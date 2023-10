Bayly alborotó a la FIL Zócalo

El pasado sábado, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, los organizadores, Paloma Sáiz y Paco Ignacio Taibo II, echaban chispas y se les retorcía la sonrisa ante los abucheos y rechiflas que sobrevinieron cuando un lopezobradorista le reclamó al escritor y presentador peruano Jaime Bayly que criticara tanto a México y a Andrés Manuel López Obrador. El hombre dijo: “Es nuestro gran presidente que creo que va a pasar a la historia como el mejor presidente de México”, la respuesta del público fueron abucheos, rechiflas y el grito de “fuera, fuera”, en plena Plaza de la Constitución y ante Palacio Nacional. Un influencer colombiano dijo que Bayly “alborotó el gallinero en México”, sin embargo, el autor de Los genios fue breve pero contundente al responder: “Como soy un defensor de la libertad y como tengo muchos amigos cubanos y venezolanos, a mí me duele profundamente, se lo digo desde el corazón, que su presidente, el presidente al que usted tanto ama, adule, no he dicho elogie, he dicho adule, a dos dictadores profundamente despreciables; al dictador de Cuba y al dictador de Venezuela. Por eso estoy en contra de López Obrador”, dijo fuerte y claro Bayly, mientras un Paco Ignacio Taibo II, abajo del templete, echaba chispas, pero se contenía y lo logró, para no saltar en defensa de Andrés, como llama a su amigo, el Presidente.

Le echan la culpa al Covid por no cumplir con descentralización

El traslado de Secretaría de Cultura a Tlaxcala en este sexenio ya se da por perdido. La semana pasada, el Presidente reconoció que no cumplió con la promesa de campaña de descentralizar las dependencias, pero se lo achacó al Covid-19 y a que “implicaba recursos y tiempo”, lo que deja en evidencia que, como lo registramos en varios reportajes, en el caso de la Secretaría de Cultura su traslado a Tlaxcala fue una simulación, sobre todo por no contar con un plan con pies y cabeza ni presupuesto. Ahora AMLO dice que le encarga ese asunto a la próxima gestión.

Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com